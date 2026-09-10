Kot obsikał kanapę? Wymieszaj pół szklanki z wodą i szybko spryskaj plamę. Usunie zarazki i wstrętny zapach. Pranie kanapy z moczu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-10 12:15

Często pada pytanie, co zrobić kiedy kot zsikał się na kanapę? Każdy właściciel mruczka zapewne doświadczył takiej sytuacji i przyzna, że zapach kociego moczu jest wątkowo trudny do usunięcia. Wówczas warto zastosować domowy sposób na pranie kanapy z moczu, który świetnie usunie zarazki, plamę i ten nieprzyjemny zapach. Po prostu wymieszaj pół szklanki z wodą i spryskaj plamę z moczu.

Puszysty kot siedzi na jasnej kanapie obok mokrej plamy. O usuwaniu zapachu moczu przeczytasz na SE.
Autor: Kulkova Daria/ Shutterstock
  • Koci mocz na kanapie to poważny problem z intensywnym i trudnym do usunięcia zapachem, który wymaga szybkiej i skutecznej interwencji.
  • Poznaj dwuetapowy domowy sposób, aby trwale zneutralizować plamę i woń.
  • Odkryj, jak krok po kroku przywrócić świeżość swojej kanapie i raz na zawsze pozbyć się niechcianego zapachu kota!

Pranie kanapy z moczu kota. Jak skutecznie usunąć plamę i zapach?

Utrzymanie kanapy w perfekcyjnej czystości to nie lada wyzwanie. Zwłaszcza, jeśli jest ona wykonana z materiału, który szybko chłonie brud i wilgoć. Poza tym po kilku miesiącach użytkowania materiałowe obicie sofy lub narożnika zaczyna po prostu nieładnie pachnieć i odświeżenie jej jest jak najbardziej wskazane. Najczęściej wymagane jest regularne pranie tapicerki. Specjaliści zalecają, aby pranie kanapy wykonywać przynajmniej raz na sześć miesięcy. Oczywiście w pewnych sytuacjach konieczne jest natychmiastowe usunięcie plamy z kanapy. O tym najlepiej wiedzą właściciele kotów. Chyba każdy z nich choć raz w życiu doświadczył sytuacji, w której ich ukochany mruczek postanowił zrobić sobie z sofy kuwetę i zsikał się wprost na tapicerkę. A wiadomo, że koci mocz ma wyjątkowo intensywny i nieprzyjemny zapach. Nic dziwnego, że zastanawia się jak w takiej sytuacji uprać kanapę, aby usunąć z niej plamę z moczu. Warto wówczas zastosować domowy sposób z octem i sodą oczyszczoną.

Kot obsikał kanapę? Wymieszaj pół szklanki z wodą i szybko spryskaj plamę

Usunięcie plam z moczu kota z kanapy, a co ważniejsze, pozbycie się zapachu, wymaga kilku kroków i odpowiednich środków, ponieważ koci mocz zawiera kryształy kwasu moczowego, które są bardzo trudne do usunięcia. Dlatego tu sprawdzi się domowy sposób na pranie kanapy z moczu kota, który składa się z dwóch etapów. Oczywiście najpierw należy odsączyć możliwie jak najwięcej płynu z tapicerki. Przyłóż do plamy grube warstwy ręczników papierowych, starych szmatek lub innego chłonnego materiału. Naciskaj mocno, aby wchłonąć jak najwięcej płynu. Nie pocieraj, bo tylko wetrzesz mocz głębiej w tkaninę. Wymieniaj ręczniki, aż przestaną wchłaniać wilgoć. Wymieszaj biały ocet z wodą w proporcji 1:1. Spryskaj plamę tym roztworem. Pozostaw na około 15-30 minut, a następnie odsącz i delikatnie spłucz czystą wodą i ponownie odsącz. Po użyciu octu i odsączeniu, obficie posyp plamę sodą oczyszczoną. Pozostaw ją na co najmniej kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Następnie dokładnie odkurz sodę z kanapy i postaw do całkowitego wyschnięcia.

Soda z octem na plamy z moczu kota. Usunie zarazki i wstrętny zapach

Ocet jest kwaśny i może pomóc zneutralizować niektóre składniki moczu oraz odstraszyć kota od ponownego znaczenia tego miejsca. Z kolei soda oczyszczona jest doskonałym pochłaniaczem zapachów. Wykorzystując te dwa składniki szybko uporasz się z plamą moczu na kanapie i jej nieprzyjemnym zapachem.

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