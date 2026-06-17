Znajomy tapicer poradził, abym zawsze miała w domu gumową rękawicę. Przez to mam czystą kanapę i nie muszę co chwilę jej odkurzać. Sposób na sierść psa na kanapie

Sierść psa na kanapie to powszechny problem, który frustruje wielu właścicieli, mimo regularnego czyszczenia.

Zapomnij o nieskutecznych metodach – znajomy tapicer ujawnia genialny trik, który błyskawicznie usunie futro z tapicerki.

Odkryj, jaki przedmiot, który masz w domu, pozwoli Ci utrzymać kanapę w idealnej czystości bez wysiłku!

Sposób sierść psa na kanapie. Jak ją usunąć?

Sierść psa na kanapie może zepsuć humor nawet największemu miłośnikowi zwierząt. W końcu niekończące się i regularne czyszczenie tapicerki z psiego futerka może być frustrujące. A przecież jest to powszechny problem i chyba każdy właściciel czworonoga doskonale zna problem sierści, która zalega na kanapie, czy dywanie, a nawet ubraniach. To w zasadzie nieuniknione w sytuacji, gdy w domu mieszka zwierzę. Jednym ze sposobów, który może ograniczyć pojawienie się zwierzęcych kłaczków na tapicerce, jest regularne szczotkowanie swojego psa lub kota. Najlepiej robić to przynajmniej raz w tygodniu. Usuwanie sierści z kanapy to również czynność, którą warto robić raz na kilka dni. Dlaczego? Pamiętaj o tym, że czyszczenie kanapy czy narożnika na bieżąco sprawi, że o wiele łatwiej będzie pozbyć się zalegającej na niej sierści. Jak pozbyć się sierści z kanapy? Sposobów na usunięcie sierści z kanapy jest kilka. Po pierwsze odkurzenie tapicerki specjalną końcówką. Drugim pomysłem, który ułatwi pozbycie się sierści z kanapy, jest użycie popularniej rolki do ubrań.

Znajomy tapicer poradził, abym zawsze miała w domu gumową rękawicę. Przez to mam czystą kanapę

Jest jeszcze jeden skuteczny sposób na usunięcie psiej sierści z tapicerowanych mebli w domu. Ten patent zdradził mi znajomy tapicer, który poradził, aby w domu miała zawsze gdzieś pod ręką zwykłą gumową rękawicę. To szybki sposób na zebranie z kanapy zwierzęcych kłaczków. Jak wyczyścić kanapę gumową rękawiczką? Otóż wystarczy zmoczyć ją w zimnej wodzie i przetrzeć nią całą powierzchnię mebla. Kłaczki będą się zbierać w mig. Zamiast rękawiczki można zastosować także ściągaczkę do wody.

9

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie