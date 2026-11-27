Polska bezpieczna, ale nie dla wszystkich

Jednym z najważniejszych wniosków raportu jest rozbieżność między tym, jak Polki i Polacy postrzegają swój kraj, a tym, jak bezpieczeństwa doświadczają osoby należące do mniejszości.

84% respondentów uważa Polskę za bezpieczną, a 68% za tolerancyjną. Jednocześnie 47% badanych niepokoi, że obcokrajowcy nie zawsze mogą czuć się w Polsce bezpiecznie. Aż 39% zgadza się ze stwierdzeniem, że migranci powinni „mieć się na baczności, bo nie są u siebie”.

Raport przygląda się temu, jak pochodzenie, akcent, wyznanie, orientacja seksualna czy niepełnosprawność wiążą się z doświadczeniem wykluczenia i poczuciem zagrożenia. Ważnym wątkiem jest przypisywanie osobie pokrzywdzonej odpowiedzialności za agresję - także wtedy, gdy za „prowokację” uznaje się samą jej obecność lub odmienność.

Codziennie z aplikacji Uber korzystają i współpracują z nami osoby o różnym pochodzeniu, płci i doświadczeniach. Dlatego zależało nam na szerokim spojrzeniu na bezpieczeństwo: na to, jak ludzie czują się w przestrzeni publicznej, z jakimi stereotypami się spotykają i czy wiedzą, gdzie szukać wsparcia. Wspólnie z SEXEDPL chcemy wykorzystać tę wiedzę do edukacji i rozmowy o tym, jak przeciwdziałać przemocy- mówi Iwona Kruk, rzeczniczka Uber Polska.

Doświadczenia przemocy i codzienne wybory

71% badanych deklaruje, że kiedykolwiek doświadczyło w Polsce przynajmniej jednego z zachowań przemocowych wymienionych w ankiecie. Badanie uwzględniało m.in. zastraszanie, izolowanie, mobbing, naruszanie granic seksualnych, bicie i kontrolę finansową. Wynik odnosi się do doświadczeń z całego życia.

Poczucie bezpieczeństwa wpływa także na codzienne przemieszczanie się. 45% respondentów obawia się samotnych powrotów do domu w nocy. Wśród kobiet jest to 61%, a wśród mężczyzn - 29%. 58% badanych deklaruje, że po zmroku unika słuchawek lub rozmów przez telefon, żeby zachować czujność. 93% badanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie podczas przejazdów zamawianych przez aplikację. A blisko 70% nie odczuwa większego niepokoju lub braku bezpieczeństwa, jeśli kierowca przejazdu nie pochodzi z Polski.

Ubiór, wygląd czy akcent nie usprawiedliwiają przemocy

Raport pokazuje także, że obwinianie osób doświadczających przemocy pozostaje głęboko zakorzenione w postawach społecznych. Dotyczy zarówno przemocy seksualnej wobec kobiet, jak i przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec migrantów, osób LGBTQ+ czy mniejszości religijnych.

Niemal co druga badana kobieta (48%) spotkała się ze stwierdzeniem, że osoba doświadczająca przemocy „sama się o to prosiła”. Z kolei 36% ogółu respondentów uważa, że kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej, często mogłyby jej uniknąć, gdyby bardziej zadbały o swoje bezpieczeństwo. Wyniki pokazują, jak w rozmowie o przemocy odpowiedzialność bywa przenoszona na osobę, która jej doświadczyła.

Autor: SEXEDPL/ Materiały prasowe

Raport odsłania niepokojący rozdźwięk w naszej kulturze między przekonaniem, że przemoc jest zła, a tym, jak łatwo przychodzi nam ją usprawiedliwiać, gdy dochodzi do niej w konkretnych sytuacjach. Osoby badane wskazywały na strój, porę dnia, narodowość czy inne okoliczności, jak gdyby osoba, która doświadczyła przemocy, mogła ją »sprowokować«. Trudno nam przyjąć, że nawet gdy zachowujemy ostrożność, nie zawsze możemy uchronić przed przemocą siebie i swoich bliskich. Łatwiej wtedy obarczyć winą osobę, która jej doświadczyła, bo to pozwala nam uwierzyć, że jeśli zachowamy się inaczej, my i nasi bliscy będziemy bezpieczni - tłumaczy Miri Palak, psycholożka, interwentka psychotraumatologiczna i koordynatorka zespołu pomocowego SEXEDPL.

76% Polek i Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że dzieci powtarzają schematy podpatrzone w domu, w szkole i w Internecie. Jednocześnie trzy czwarte respondentów (75%) uważa, że szkoły powinny prowadzić obowiązkowe zajęcia o świadomej zgodzie i poszanowaniu granic innych osób. To wyraźny sygnał poparcia dla edukacji, która pomaga rozpoznawać przemoc i rozumieć odpowiedzialność za własne zachowanie.

„CZEGO SIĘ SPODZIEWAŁA?”

Do wyników badania nawiązuje kampania SEXEDPL „CZEGO SIĘ SPODZIEWAŁA?”, realizowana przy wsparciu marki Uber. Rusza 25 listopada, wraz z początkiem 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć. W spotach w reżyserii Kasi Bielskiej Lila Janowska wciela się w bohaterkę, której codzienne decyzje - wyjście na randkę, do klubu czy wieczorny powrót do domu - stają się przedmiotem ocen i komentarzy sugerujących, że sama naraża się na przemoc.

Krótka sukienka, szpilki, wyjście wieczorem – to zwykłe rzeczy, a kiedy kobieta doświadcza przemocy, nagle słyszy, że „prowokowała” albo że „powinna była wiedzieć”. To dla mnie ważne, bo w takich komentarzach bardzo łatwo przerzucić na nią odpowiedzialność za decyzję sprawcy. Dlatego wzięłam udział w kampanii „Czego się spodziewała?” i chcę mówić o niej też w swoich socialach. Chciałabym, żebyśmy następnym razem, kiedy mamy ochotę zapytać „A w co była ubrana?”, zapytali „Jak mogę ci pomóc?”- mówi Lila Janowska.

Kampania pokazuje ten mechanizm na przykładzie kobiet, a raport opisuje go także w odniesieniu do innych grup. Za „prowokację” bywają uznawane ubiór, wygląd, kolor skóry czy akcent. Żadna z tych cech ani okoliczności nie usprawiedliwia przemocy. Odpowiedzialność za nią ponosi osoba, która ją stosuje.

Uber jest Partnerem Strategicznym Antyprzemocowej Linii Pomocy SEXEDPL i od czterech lat wspiera działania Fundacji. Pod numerem720 720 020można otrzymać bezpłatną i anonimową pomoc. Wsparcie jest dostępne dla osób doświadczających przemocy, jej świadków oraz osób, które stosują przemoc i chcą zmienić swoje zachowanie.