Czyszczenie mikrofalówki bez użycia chemii. Ten darmowy odpad usunie każdy brud

Kuchenka mikrofalowa stanowi podstawowe wyposażenie większości współczesnych kuchni. Ogromnie ułatwia codzienne obowiązki, pozwalając na ekspresowe podgrzanie obiadu lub rozmrożenie składników, przez co eksploatujemy ją właściwie bez przerwy. Niestety, regularna praca urządzenia skutkuje powstawaniem uporczywych zabrudzeń, a w jego wnętrzu gromadzą się resztki pokarmów, warstwy tłuszczu oraz drażniące aromaty. W walce z tymi zanieczyszczeniami najczęściej wykorzystujemy inwazyjne preparaty czyszczące. Chociaż takie detergenty wykazują wysoką skuteczność, ich ostra woń negatywnie wpływa na nasz układ oddechowy, a chemiczne osady pozostające na wewnętrznych elementach mogą budzić słuszne obawy o bezpieczeństwo podgrzewanej żywności. Dodatkowo mechaniczne usuwanie zaschniętych śladów po jedzeniu pochłania mnóstwo energii. Warto zatem sięgnąć po całkowicie naturalną i bezproblemową metodę, która przywróci urządzeniu sterylność bez grama szkodliwych substancji.

Jak wyczyścić mikrofalówkę? Ten odpad zastąpi detergenty

To niezwykle sprytne rozwiązanie bazuje na naturalnych właściwościach skórek z pomarańczy, a konkretnie na obecnych w nich kwasach oraz olejkach eterycznych. Substancje te skutecznie rozpuszczają stare resztki żywności, gwarantując jednocześnie odświeżający zapach cytrusów w całej kuchni. Aby przygotować ten ekologiczny preparat, wystarczy przygotować szklane lub ceramiczne naczynie przystosowane do podgrzewania oraz obierzyny z dwóch sztuk owoców. Odpady z pomarańczy należy umieścić w misce i zalać wodą w taki sposób, aby w całości zniknęły pod jej powierzchnią. Następnie naczynie trafia do mikrofalówki, którą uruchamiamy na maksymalną moc przez około trzy do pięciu minut. Kluczowym krokiem jest to, aby po zakończeniu podgrzewania nie otwierać drzwiczek przez kolejne dziesięć minut. Powstała para wodna bogata w cytrusowe olejki będzie swobodnie wirować w zamkniętej komorze, doskonale rozmiękczając każdy brud. Kiedy wreszcie wyjmiemy miskę, wystarczy delikatnie przemyć ścianki urządzenia za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki. Uporczywe plamy znikną bez żadnego wysiłku, a wewnątrz pozostanie bardzo przyjemny aromat.

Dlaczego para wodna i pomarańcze tak skutecznie usuwają tłuszcz?

Kluczem do sukcesu w tej metodzie jest gorąca para wodna, która bezlitośnie rozprawia się z zaschniętymi plamami po jedzeniu. Uwalniające się ze skórek pomarańczowych naturalne olejki eteryczne oraz kwasy pełnią funkcję w pełni bezpiecznego rozpuszczalnika, a zarazem genialnego odświeżacza powietrza. Taka mieszanka błyskawicznie zabija niechciane zapachy i maksymalnie ułatwia usuwanie tłustych osadów. Opisany proces jest całkowicie przyjazny dla naszego zdrowia i nie obciąża środowiska naturalnego. Wybierając ten patent, całkowicie eliminujemy ryzyko wdychania toksycznych oparów oraz spożywania jedzenia zanieczyszczonego resztkami chemii. Kiedy przyjdzie czas na kolejne porządki w kuchni, odłóż na bok ostre gąbki i żrące płyny. Wykorzystanie zwykłych obierzyn z cytrusów udowadnia, że przywrócenie urządzeniu idealnej czystości jest prostsze, niż mogłoby się wydawać.

