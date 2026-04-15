Element wystroju z czasów PRL wraca na salony. Ten jeden trik całkowicie odmieni mieszkanie

KLJU
2026-04-15 13:48

Drewniane panele ścienne przez lata kojarzyły się z przytłaczającym kiczem minionych dekad. Dziś ten charakterystyczny element wystroju z lat 80. i 90. przeżywa swój renesans. Architekci wnętrz na nowo odkrywają jego potencjał, nadając mu zupełnie świeżą i elegancką formę.

Wnętrzarski koszmar z PRL-u wraca do łask. Zamiast zrywać ze ścian, daj jej drugie życie
  • Ten element wystroju był niemalże w każdym domu w latach 80.
  • Przez lata uznawany był za symbol kiczu.
  • Dziś ponownie wraca do łask w odświeżonej odsłonie.

W epoce Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej królowała w domach, urzędach i szkołach. Boazeria, bo o niej mowa, przez dekady uchodziła za szczyt luksusu i funkcjonalności. Z czasem jednak ten popularny materiał wykończeniowy zaczął budzić skrajnie negatywne emocje. Polacy masowo zrywali drewniane listwy, kojarząc je wyłącznie z szarością lat 80., brakiem rynkowego wyboru i topornym rzemiosłem. Obecnie świat designu udowadnia, że trendy uwielbiają powracać. Projektanci dostrzegli w zapomnianych panelach ogromny potencjał, przekształcając dawny symbol kiczu w niezwykle pożądany detal architektoniczny.

Nowoczesna boazeria w salonie. Jak odczarować trend z PRL-u?

Dawne boazerie opierały się na błyszczącym, ciemnym lakierze i wąskich deskach sosnowych lub świerkowych. Taka okładzina układana od podłogi aż po sam sufit miała ukrywać krzywe ściany i ocieplać pomieszczenia. W praktyce drastycznie pomniejszała przestrzeń, tworząc ponurą, duszną atmosferę. Dzisiejsza boazeria całkowicie zrywa z tym przygnębiającym wizerunkiem. Eksperci stawiają na szerokie, lekkie panele pokryte matowymi farbami. W nowoczesnych projektach króluje złamana biel, delikatne beże, a także odważniejsze barwy, takie jak butelkowa zieleń, głęboki granat czy eleganckie bordo. Zamiast pokrywać cały pokój, odświeżone drewno stanowi jedynie subtelny akcent na fragmencie ściany bądź elegancką lamperię w korytarzu.

Nowa, lżejsza forma doskonale komponuje się ze stylem skandynawskim, rustykalnym oraz modern classic. Dodatkowo takie rozwiązanie świetnie zabezpiecza domowe tynki przed mechanicznymi uszkodzeniami i codziennymi zabrudzeniami. Wielki powrót drewnianych paneli dobitnie udowadnia, że przy odrobinie kreatywności można nadać drugie życie nawet najbardziej nielubianym elementom wystroju z przeszłości.

