Masz crusha na Crusha? Baton Wedel Crush to zauroczenie od pierwszego chrupnięcia

Wprowadzenie Wedel Crush wpisuje się w dynamiczny rozwój kategorii batonów i wafli, która w ostatnich latach prężnie się rozwija. Konsumenci coraz częściej sięgają po produkty o wyrazistych smakach i interesującej teksturze, które łączą wysoką jakość z nowoczesnym formatem. Wedel Crush powstał z myślą o osobach, które szukają intensywnych doznań, nieoczywistych połączeń i produktów, które angażują więcej niż tylko smak. To doświadczenie, które zaczyna się już przy pierwszym spojrzeniu, a kończy na wyraźnym chrupnięciu – bo nawet mały format może wywołać duże emocje.

– W Wedlu dbamy o rozwój naszego kultowego portfolio, ale z odwagą definiujemy też nowe kategorie na rynku słodyczy. Wedel Crush to dla nas coś więcej niż kolejny baton – to baton czekoladowy, który wprowadza zupełnie nowe podejście do tej kategorii. Punktem wyjścia była emocja „crush”: ta iskra ekscytacji i impuls „muszę to mieć teraz”. Przenieśliśmy ją do produktu, designu i komunikacji, tworząc spójną kampanię „Masz crusha na Crusha”. To świeże spojrzenie na przyjemność i dowód na to, że nawet mały format może wywoływać naprawdę duże emocje – mówi Krzysztof Bogacz, Dyrektor Marketingu marki E.Wedel

Czekoladowe nowości, które mają ,,to coś”

Nowa linia batonów Wedel Crush została zaprojektowana z myślą o różnorodnych preferencjach smakowych konsumentów. W portfolio znalazły się cztery warianty:

Wedel Crush karmelowa czekolada z popcornem,

Wedel Crush karmelowa czekolada z orzeszkami,

Wedel Crush mleczna czekolada z preclami,

Wedel Crush biała czekolada z kokosem,

Wedel Crush biała czekolada z malinami i migdałami.

Każdy z batonów opiera się na kontraście gładkiej czekolady i wyraźnie chrupiących dodatków, co wzmacnia odbiór produktu i podkreśla jego multisensoryczny charakter.

Twój nowy crush

Baton Wedel Crush przyciąga uwagę już od pierwszego spojrzenia. Intensywne kolory i nowoczesny design sprawiają, że opakowania wyróżniają się na półce, a każdy wariant ma swój własny charakter. Oprawa wizualna domyka koncepcję produktu i podkreśla jego nowoczesny styl. Batony z linii Crush są dostępne w sprzedaży w całej Polsce oraz online z wyjątkiem Wedel Crush biała czekolada z malinami i migdałami – smak dostępny wyłącznie w sieci sklepów Żabka.

Kampania i wsparcie marketingowe

Debiutowi rynkowemu Wedel Crush towarzyszy szeroka kampania komunikacyjna pod hasłem „Masz crusha na Crusha”, obejmująca telewizję, digital oraz nośniki OOH. Jej celem jest nie tylko wsparcie wprowadzenia nowego produktu, ale przede wszystkim budowanie nowej kategorii w świadomości konsumentów. Kampania koncentruje się na emocjach, intensywnych doznaniach i natychmiastowej przyjemności, pokazując batony Wedel Crush jako produkt „tu i teraz” – odpowiedź na potrzebę impulsywnej, angażującej przyjemności, która wyróżnia się zarówno smakiem, jak i formą.