Gigantyczne ceny bobu w Polsce. Drożeje coraz bardziej i kosztuje więcej niż kilka kostek masła. Tym zastąpisz bób, a kosztuje grosze

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-03 10:22

Wiosna w pełni, a to oznacza czas na sezonowe owoce i warzywa. Już niebawem w sklepach i na bazarkach rozpocznie się sezon na bób. To popularne warzywo strączkowe ma wielu miłośników, a sezon jest bardzo krótki. W tym roku ceny bobu mogą nieprzyjemnie zaskoczyć. Już teraz wczesny bób kosztuje więcej niż poprzedni symbol drożyzny, czyli masło. Sprawdź, ile kosztuje bób i czym go zastąpić.

Obierać bób czy nie? Odpowiedź zależy od jednej rzeczy

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Autor: Wygenerowane przez AI To czy obierać bób czy nie zależy od rodzaju i wieku ziaren
  • Sezon na bób właśnie się rozpoczął, ale początek obfituje w rekordowe ceny, które zaskakują wielu kupujących w całej Polsce.
  • Aktualnie za kilogram tego popularnego warzywa zapłacimy nawet ponad 50 zł, co jest efektem krótkiego sezonu i niesprzyjających warunków pogodowych.
  • Dowiedz się, kiedy ceny bobu spadną i czym zastąpić to warzywo, aby nie przepłacać w szczycie sezonu!

Drożyzna w cenach bobu! Gwałtownie drożeje i kosztuje wiele

Sezon na bób w Polsce nie trwa długo. Zaczyna się w połowie czerwca, a kończy wraz z ostatnimi dniami sierpnia. Krótki sezon sprawia, że ceny tego popularnego warzywa strączkowego nie należą do najniższych. Eksperci wskazują, że wchodzimy w najbardziej krytyczną fazę dla cen bobu. Początek sezonu, a także straty związane z warunkami pogodowymi podbijają ceny hurtowe. Ceny w hurtowaniach i w warzywniakach przekraczają nawet 50 zł za kilogram, nieco taniej bób kosztuje w marketach i dyskontach, gdzie można go kupić za około 20 zł. Specjaliści z portalu farmer.pl podkreślają, że w przypadku bobu wchodzimy w najbardziej znaczący okres, który określi ceny na cały sezon. Szacuje się, że bób najtańszy będzie w szczycie sezonu, czyli pod koniec lipca. W tym okresie cena za kilogram powinna spaść nawet do 15-20 zł za kilogram. 

Bób kosztuje fortunę. Czym go zastąpić?

Początek sezonu na bób winduje jego ceny. Eksperci wskazują, że lepiej jest poczekać jeszcze kilka tygodni z szaleństwem zakupowym. Bób w sałatkach można świetnie zastąpić tańszymi alternatywami. Kucharze szczególnie polecają białą fasolę. Jest ona o wiele tańsza. Za puszkę białej fasoli zapłacimy kilka złotych, a możemy wykorzystać ją na wiele sposobów. Biała fasola, podobnie jak bób, ma kremowych i neutralny smak. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do sałatek, zup oraz sosów. Stanowi ona bogate źródło błonnika, a także potasu, żelaza oraz witamin z grupy B. Biała fasola na niski indeks glikemiczny, dzięki czemu stabilizuje poziom cukru we krwi. 

Rynek warzyw w Broniszach. Co tanieje, a co drożeje?

Sezon na nowalijki to nie tylko bób. Obecnie największe spadki ceny dotyczą truskawek. Jak podaje farmer.pl ceny truskawek w ostatnim tygodniu spadły niemalże o połowę. Większa dostępność polskich malin z upraw tunelowych sprawiła, że ceny malin zaczęły spadać. Obecnie te pyszne owoce możesz kupić już za około 70,00 zł za kilogram. Podobnie wygląda sytuacja z jeżynami,  te z upraw pod osłonami również trzymają cenę około 70,00 zł.

Koniec sezonu na szparagi. Trzeba się spieszyć

Koniec sezonu szparagowego zbliża się wielkimi krokami! Masz jeszcze maksymalnie 2-3 tygodnie, by cieszyć się świeżymi, polskimi szparagami. Producenci szacują, że zbiory szparagów potrwają już tylko przez krótki czas. Obecnie ceny szparagów utrzymują się na stabilnym poziomie, oscylując wokół 20,00–24,00 zł/kg. Jednak eksperci przewidują, że już w połowie czerwca dostępność szparagów drastycznie spadnie. Ten rynkowy deficyt naturalnie wywoła wzrost cen, sygnalizując pożegnanie z sezonem szparagowym. To ostatni dzwonek, by zaopatrzyć się w te wiosenne rarytasy, zanim szparagi podrożeją i znikną z półek! 

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