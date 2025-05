Ruszył sezon na bób. Tak go ugotuj, a będzie pyszniejszy niż zwykle. Pomysły na dania z bobu

Wlej to do mrowiska, a szybko wytępisz mrówki ze swojego ogrodu. Przestaną drążyć tunele i niszczyć grządki. Naturalny sposób na mrówki

Sezon na bób jest krótki dlatego, gdy na rynku pojawią się ziarna lub strąki, korzystamy z jego właściwości na różne sposoby. Mimo że na początku sezonu, bób jest jednym z najdroższych wiosennych strączków, to wiele osób nie potrafi się oprzeć kulinarnym doznaniom, jakie dają ugotowane ziarna z odrobiną masła i bułki tartej. Bób można także zapiekać, dodawać od sałatek, suszyć i prażyć. Jednak ugotowany jada się najczęściej.

Jakie właściwości odżywcze ma bób?

Bób to doskonałe źródło białka. Jest doskonałym zamiennikiem mięsa. Dzięki wiązaniu kwasów żółciowych w jelicie grubym obniża poziom cholesterolu. Bób zawiera także prowitaminę A, która przyczynia się do budowania odporności i hamuje działanie wolnych rodników. W ziarnach znajdują się także witaminy B1, B2, B3, (PP) oraz C, a także minerały: wapń, fosfor, magnez, cynk i żelazo. Mimo że bob najczęściej jadamy w formie przetworzonej, to ziarna można jeść także na surowo. Młode ziarna będą smacznym składnikiem sałatek. Jednak warto pamiętać, że bób gotowany znacznie łatwiej się trawi.

Jak ugotować bób?

Bób gotujemy we wrzącej osolonej wodzie. Dzięki temu zachowa swoje właściwości odżywcze. Jeśli chcemy, żeby ziarna nie miały goryczki, do wody dodajemy nie tylko sól (łyżeczka na 1 kg ziaren), ale także cukier (pół łyżeczki na 1 kg ziaren) oraz odrobinę masła (pół łyżeczki na 1 kg ziaren). Masło sprawia, że ziarna są delikatniejsze i bardziej kremowe. Trzeba także pamiętać, by bobu nie gotować zbyt długo. Jeśli ziarna są młode, wystarczy około 8 minut, w przypadku starszych – 12. Gdy chcemy wykorzystać ziarna np. do zrobienia hummusu, wtedy gotujemy je około 20 minut. Bób można jeść ze skórką lub bez. Im starsze ziarna, tym łupina będzie twardsza i mniej smaczna.

Co zrobić z bobu?

Bób doskonale komponuje się z innymi warzywami w sałatkach. Można go połączyć z pomidorami, ogórkami, rzodkiewką, fetą i świeżymi ziołami. Skropiony oliwą z oliwek i sokiem z cytryny, stworzy lekką i orzeźwiającą sałatkę. Świetnie sprawdza się także jako baza do kremowych zup. Zmiksowany z bulionem warzywnym, czosnkiem, cebulą i przyprawami, tworzy aksamitną i sycącą zupę. Można ją podawać z grzankami, kleksem śmietany lub posiekanym szczypiorkiem. Bób można wykorzystać również jako dodatek do dań głównych, np. do mięs, ryb czy makaronów. Doskonale smakuje z grillowanym kurczakiem, pieczonym łososiem lub w risotto. Doskonale nadaje się także do przygotowania pierogowego farszu. Zblendowany bób z czosnkiem, oliwą z oliwek, sokiem z cytryny i przyprawami, to pyszna i zdrowa pasta do smarowania pieczywa. Można ją podawać z warzywami, jajkiem na twardo lub wędliną. Można go również wykorzystać w daniach inspirowanych kuchnią orientalną. Doskonale smakuje w curry, stir-fry czy z dodatkiem sosu sojowego, imbiru, chili oraz tajskiej bazylii i mięty.

