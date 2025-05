Ogórki małosolne jak u babci. Przepis na idealną solankę

Ogórki kiszone powinny być twarde i chrupiące. Podobnie zresztą jak małosolne. Miękkie i brzydko pachnące są zepsute i lepiej ich nie jeść. Jedną z podstawowych przyczyn miękkich i pustych w środku kiszonych ogórków jest fatalna jakość składników. Dlatego wybierając ogórki do kiszenia, upewnijmy się, że nie pochodzą z gospodarstwa, w którym stosuje się dużo nawozów. Ogórki, które rosły bez chemicznych wspomagaczy to podstawa udanych kiszonek. Co jeszcze wpływa na ich smak?

Jak zrobić ogórki małosolne? liczy się nie tylko odpowiednia woda

Najlepsze ogórki do kiszenia pochodzą ze starych odmian. Ogórki śremskie, octopus i sonate doskonale nadają się do przetworów. Do kiszenia i na małosolne wybieraj niewielkie egzemplarze z wieloma wypustkami. Ważne, by były to jak najbardziej naturalne warzywa. Jeśli będą przenawożone, kiszonki szybko się zepsują. Poznasz to po otwarciu słoika, kiedy poczujesz nieprzyjemny zapach. Jednak czasami nawet najlepsze ogórki z domowego ogródka, poddane fermentacji okazują się puste w środku. Wszystko zależy od wilgoci. Suche lato sprawia, że warzywa tracą jędrność, bywają też gorzkie. Sprawdzonym sposobem na to, żeby sobie z tym poradzić, jest namoczenie ogórków w zimnej wodzie z dodatkiem soli. Zanim włożymy je do słoików, zostawmy je na kilka godzin w chłodnej kąpieli. Dopiero po tym czasie możemy zabierać się za robienie przetworów. Ogórki małosolne i kiszone przygotowuje się tak samo, z tym że małosolne są gotowe po trzech dniach a kiszone po mniej więcej dwóch tygodniach. Dlatego nie ma różnicy w proporcjach soli i wody. Najprostszy przepis na przygotowanie solanki to łyżka soli na litr wody. Dobrze, by była to sól kamienna, a nie jodowana – wtedy ogórki są smaczniejsze. Ważne też, by kisić ogórki w szklanych lub kamionkowych naczyniach. Mimo że w wielu przepisach na zalewę do ogórków małosolnych znajdziemy informację o tym, by używać wrzątku, to lepiej tego nie robić. Jeśli chcemy, by ogórki były pyszne, najlepsza będzie źródlana woda. Sprawdzi się także zimna kranówka, pod warunkiem, że mamy pewność co do jej jakości. Najprościej rzecz ujmując, najlepsza woda do kiszenia ogórków powinna być twarda i zmineralizowana. Złym pomysłem jest także zalewa na bazie przegotowanej wody. Podczas gotowania wytrącają się sole wapnia i brakuje cennych składników wpływających na smak ogórków. Kolejnym ważnym składakiem, którego używamy do przygotowania ogórków małosolnych, jest korzeń chrzanu. To właśnie on sprawia, że ogórki są twarde. Jeśli chcemy, by smak był znakomity, warto dodać także baldachy kopru, liście chrzanu oraz liści dębu i czarnej porzeczki. Nie zapominajmy także o czosnku. I ostatnia zasada, ogórki małosolne po trzech dniach wkładamy do lodówki – wtedy spowolnimy proces fermentacji i zapobiegniemy szybkiemu ukiszeniu.

