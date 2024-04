Dania skomponowane we współpracy z dietetykiem znajdziesz w każdej Żabce

Wsypuję to do blendera i mielę na jednolitą masę. Wczesną wiosną tylko tym podlewam sadzonki pomidorów. Łodygi uginają się od soczystych pomidorów. Jak nawozić pomidory?

Wiosną natura rozkwita, budząc się do życia. Dni stają się dłuższe i bardziej słoneczne, wpływając korzystnie na nastrój. Bywa jednak, że organizm nie nadąża za zmianami zachodzącymi w otoczeniu. Brak energii, gorszy nastrój i uczucie zmęczenia przyczyniają się do osłabienia kondycji całego organizmu. Jeśli kalendarzowe przesilenie wiosenne dawno za nami, a dolegliwości nadal się utrzymują, warto przyjrzeć się swoim nawykom – w tym żywieniowym. Chroniczne zmęczenie może świadczyć m.in. o obecności toksyn w organizmie.

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad tym co, jak i kiedy konsumujemy. Za spadek formy odpowiada bowiem zazwyczaj niewłaściwa i często monotonna dieta, ograniczająca się w dużej mierze do produktów zawierających sztuczne składniki i konserwanty. Warto o siebie zadbać, by zachować dobrą kondycję i samopoczucie. Wśród wielu popularnych propozycji dietetycznych wiosną zyskują na znaczeniu diety detoksykacyjne, zwane też oczyszczającymi.

Dieta detoksykacyjna, czyli jaka?

Diety detoksykacyjne, zwane też oczyszczającymi, polegają na pozbyciu się z organizmu nagromadzonych w nim toksyn. Ich celem jest również poprawa przemiany materii, a przy okazji pozbycie się nadprogramowych kilogramów. Prawidłowa kuracja oczyszczająca powinna trwać od 3 do maksymalnie 7 dni i opierać się na całej gamie naturalnych produktów. Spożywane w większych ilościach, w skomponowanych na ich bazie posiłkach, mogą przyczyniać się samoistnie do naturalnego oczyszczania organizmu z nadmiaru toksyn.

W diecie detoks kluczową rolę odgrywają warzywa i owoce o właściwościach antybakteryjnych i antyoksydacyjnych – jak np. żurawina, która pod postacią soku ma działanie moczopędne i przyspiesza oczyszczanie organizmu z toksyn. Podobnie inne owoce czerwone (m.in. maliny, wiśnie, jagody), które pomagają usuwać szkodliwe substancje z organizmu. Zawierają dużo błonnika usprawniającego perystaltykę jelit oraz antocyjany z grupy przeciwutleniaczy, niszczące wolne rodniki tlenowe.

Dobroczynnym uzupełnieniem diety jest szereg ziół i roślin, które wykazują korzystne właściwości dla organizmu jak aloes, koper włoski czy mniszek lekarski, który oczyszcza krew oraz stymuluje nerki do szybszej i skutecznej eliminacji toksyn. Natomiast w usunięciu złogów z układu pokarmowego pomoże błonnik pokarmowy obecny w zielonych owocach i warzywach. Na oczyszczenie i wzmocnienie odporności warto zastosować czosnek lub czystek, który dodatkowo zwalcza też drobnoustroje.

W diecie detoks równie ważną rolę odgrywa właściwy poziom nawodnienia. W tym celu warto sięgać po niegazowaną wodę, wypijając ok. 2,5 litra wody dziennie, a także po ziołowe napary np. z natki pietruszki oraz napoje typu zielona herbata. Ta ostatnia skutecznie niszczy wolne rodniki oraz przyspiesza przemianę materii. Do wody korzystnie jest dodać sok z cytryny, który wykazuje działanie alkalizujące, czyli odkwaszające. Regularne nawadnianie jest bardzo istotne, przy niedostatecznym poziomie pojawia się szereg dolegliwości takich jak: bóle głowy, uczucie zmęczenia, suchość skóry czy zaparcia.

Czy detoks organizmu jest nam potrzebny?

Celem kuracji detoksykacyjnych powinno być oczyszczenie organizmu albo, co podkreślają eksperci od żywienia, tzw. równoważenie organizmu poprzez właściwą dietę. Należy pamiętać, że diety oparte na detoksie działają doraźnie. Jeśli po ich zakończeniu powracamy do niewłaściwych nawyków kulinarnych, wówczas problemy i dolegliwości powrócą.

Bardzo ważnym jest, aby mieć świadomość, że domowy wiosenny detoks mogą na własną rękę przez kilka dni przeprowadzić osoby zdrowe, które chciałyby ograniczyć kalorie, a jednocześnie zdrowo nawodnić organizm i dostarczyć mu dużej dawki witamin i składników mineralnych. Osoby przewlekle chore decyzję o detoksie, jego formie i długości powinny skonsultować z lekarzem lub dietetykiem.

Na dobrą kondycję pracujemy cały rok, poprzez ukierunkowane wybory żywieniowe i konsekwencję w ich przestrzeganiu. Rozwiązaniem, które ułatwia konsumentom wybór najbardziej wartościowych produktów, jest autorski program „Porcja DobreGO!” sieci Żabka. Jest on ukierunkowany na ułatwianie klientom podejmowania bardziej świadomych decyzji żywieniowych. Na sklepowych półkach znajdują się gotowe dania dostosowane do preferencji smakowych i różnych stylów życia konsumentów. I co najważniejsze – stanowią pełnowartościowy posiłek, skomponowany pod względem objętości i doboru składników przez wykwalifikowanego dietetyka.

Posiłki „Porcja DobreGO!” na każdą porę roku

„Porcja DobreGO!” z Żabki to stworzone we współpracy z dietetykiem wysokiej jakości dania gotowe, przekąski i napoje. Są wśród nich posiłki marek własnych Żabki: Szamamm, HAPS!, Dobra Karma czy Tomcio Paluch. „Porcją DobreGO!” sygnowane są też napoje, w tym napary herbaciane z linii Wycisk, soki owocowe i warzywne marki Foodini, a także produkty 100% roślinnej marki Plant Hunter.

Znakowanie produktów symbolem „Porcja DobreGO!” to obok systemu Nutri-Score dodatkowa podpowiedź dla klientów, która pozwala ocenić wartość żywieniową danego produktu. Podczas wizyty w sklepie Żabka zwróć uwagę na oznaczenie „Porcja DobreGO!” i wybierz swój ulubiony smak. W ramach oferty „Głodny? Mniam to w Żabce!” wraz z aplikacją Żappka do 23. kwietnia br. filet z kurczaka z warzywami i purée ziemniaczano-marchewkowym marki Szamamm kosztuje 9,90 zł/szt., a kanapka trójkąt wieloziarnisty z polędwicą drobiową, ogórkiem i pomidorem na chlebie proteinowym Tomcio Paluch – 7,90 zł/szt. Natomiast w okresie 24.04-7.05 warto sięgnąć po sałatkę marki Dobra Karma z kurczakiem i makaronem, ze szpinakiem i fasolą edamame za 8,50 zł/szt. oraz pieczony kurczak z kaszą gryczaną i warzywami marki Szamamm za 9,90 zł/szt. – ceny obowiązują także przy zakupach wraz z aplikacją Żappka.

Odżywiaj się świadomie, zmieniając codzienne nawyki na lepsze – z korzyścią dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

W codziennym menu nie powinno zabraknąć produktów, które korzystnie wpływają na metabolizm i oczyszczają organizm z toksyn. Zerknij do listy produktów z Żabki proponowanej przez dietetyk Agnieszkę Piskałę-Topczewską, doradcę ds. dobrego żywienia Grupy Żabka i ciesz się wiosną!

Produkty z Żabki wspomagające detoks:

WODA „OD NOWA” - woda jest niezbędnym elementem każdej zbilansowanej diety i powinniśmy jej spożywać codziennie przynajmniej 1,5l. Szkodliwe substancje oczyszczane przez nasze filtry, transportowane są do miejsca, z którego organizm będzie mógł łatwo je wydalić. Jako środek transportu wykorzystywane są układy krwionośny i limfatyczny. By oba te układy mogły prawidłowo funkcjonować, niezbędne jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Woda rozrzedza krew oraz limfę, dzięki czemu mogą one dotrzeć do najdalszych komórek w naszym ciele. Woda ma też swój udział podczas samego procesu oczyszczania, to właśnie w wodzie rozpuszczane są niebezpieczne dla organizmu toksyny, które następnie zostają wydalone również za pomocą wody (np. przez pot). Bez odpowiedniej ilości czystej wody, cały proces oczyszczania organizmu zostanie zaburzony.

SOKI „WYCISK”, FOODINI (Wycisk Pomarańcza, mango, marakuja + Foodini antyoksydacja) - Dieta sokowa jest rodzajem diety alternatywnej, czyli takiej, podczas której wyklucza się dane produkty lub rezygnuje z niektórych sposobów przygotowywania żywności. Jej celem jest przede wszystkim obniżenie masy ciała, ale także działanie prozdrowotne i poprawa samopoczucia. Większość planów żywieniowych bazuje na spożywaniu wyłącznie płynnych pokarmów i piciu wody, a ilość kalorii w takiej diecie jest mocno ograniczona. Dietę sokową możemy nazwać detoksem, ponieważ pomaga oczyścić organizm z toksyn, usprawnić pracę jelit i poprawić tempo metabolizmu. Przyjmuje się, że może trwać od 3 do 5 dni, jednak nie należy stosować jej dłużej niż przez 7 dni. Idea diety sokowej polega na piciu 5-6 soków dziennie. Soki powinny być jedynym posiłkiem. Warto pić wodę, należy jednak zrezygnować z picia kawy. Taka dzienna porcja soków warzywno-owocowych dostarcza około 1000 kcal.

„S!” imbir + kurkuma - Przyprawy takie jak imbir czy kurkuma wspomagają metabolizm i przyspieszają procesy trawienne, dlatego sprzyjają oczyszczaniu organizmu z toksyn. W czasie detoksu organizmu warto sięgnąć po napary z imbiru, które wspomogą usuwanie zbędnych substancji lub wypić dwa szoty imbirowe dziennie.Sałatka Cezar z Kurczakiem „Dobra Karma” - jako podstawę posiłków detoksyfikujących wybieramy warzywa i owoce, a mięso i nabiał mocno ograniczamy, ale nie wykluczamy z diety. Warzywa najlepiej jeść na surowo, ewentualnie lekko gotowane lub pieczone. Wybieramy te, które najlepiej oczyszczają, a jednocześnie nie dostarczają zbyt dużo kalorii, czyli sałata, pomidory, brokuły czy cukinia. Warto pamiętać również o czarnej soczewicy czy komosie ryżowej, które usprawniają pracę jelit.

