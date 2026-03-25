Dare 2b partnerem Red Bull Skoki w punkt 2026 w Zakopanem

Karolina Piątkowska
2026-03-25 14:56

Marka Dare 2b została partnerem Red Bull Skoki w punkt, wydarzenia wieńczącego zimowy sezon skoków narciarskich, które odbędzie się pierwszego kwietnia na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Po zakończeniu sezonu Pucharu Świata FIS w skokach narciarskich najlepsi zawodnicy świata, prowadzeni przez legendy tej dyscypliny, ponownie zmierzą się w widowiskowej rywalizacji opartej wyłącznie na… precyzji.

Autor: Dare 2b partnerem Red Bull Skoki w punkt 2026 w Zakopanem/ Materiały prasowe

Formuła zawodów znacząco różni się od tradycyjnej formy skoków narciarskich. Zadaniem drużyn jest jak najdokładniejsze osiągnięcie łącznego wyniku 1000 metrów w ośmiu skokach. Bez not za styl, bez przeliczników za wiatr czy zmianę belki startowej. Każdy metr ma znaczenie, a strategia drużyny i wybór momentu skoku mogą przesądzić o zwycięstwie. Liczy się się przede wszystkim odległość i… spektakularny lot. Na starcie pojawią się drużyny prowadzone przez prawdziwe legendy skoków narciarskich i odwiecznych rywali: Adama Małysza, Janne Ahonena, Martina Schmitta, Thomasa Morgensterna oraz Andreasa Goldbergera.

To wydarzenie doskonale odzwierciedla wartości marki – przekraczanie własnych granic, podejmowanie wyzwań i inspirowanie do aktywnego stylu życia. Poza wsparciem dla sportowców, Dare 2b zaprezentuje najnowsze kolekcje, w tym produkty dedykowane sportom górskim oraz biegom trailowym. Na miejscu odwiedzający będą mogli spotkać się z przedstawicielami Dare 2b, porozmawiać o produktach i technologiach, a także kupić wybrane modele w promocyjnych cenach.

