„Diuna” na topie nie tylko w kinach

„Diuna” to absolutnie największy popkulturowy hit początku tego roku. Film w reżyserii Denisa Villeneuve’a nie tylko zanotował fantastyczne wyniki sprzedaży biletów, ale też zbiera entuzjastyczne recenzje. Sukces produkcji przełożył się na popularność innych produktów z uniwersum.

– Efekt „Diuny” zaczęliśmy zauważać już 29 lutego, czyli zaledwie dzień po oficjalnej premierze kinowej. Odnotowaliśmy wtedy gigantyczny skok zainteresowania widoczny w liczbie zapytań w wyszukiwarce na Empik.com. To trzecia najczęściej wyszukiwana fraza na platformie w ciągu ostatniego tygodnia. Nasi użytkownicy sprawdzają nie tylko książki we wszystkich formatach, ale też figurki, klocki, gry oraz filmy – mówi Karol Czupryński – Dyrektor ds. handlowych w Empiku.

Książki „Diuna” znów na topie

Niektórzy niecierpliwi fani powędrowali prosto do salonów, aby zdobyć książkę od ręki. „Diuna”, czyli pierwsza część kultowej serii, nie tylko znalazła się w ogólnym zestawieniu Top 40 obok gorących premier, ale dotarła do 1. miejsca na liście najchętniej kupowanych tytułów w Empiku w kategorii Fantastyka. Jej kontynuacja – „Mesjasz Diuny” – wskoczyła na 4. pozycję. Boom nie dotyczy jednak tylko wydań papierowych. Audiobook „Diuna” w interpretacji Krzysztofa Gosztyły jest obecnie numerem 1 w aplikacji streamingowej Empik Go.

Seria „Kroniki Diuny” jest dostępna w Empiku w kilku wydaniach, m.in. z cenionymi przez fanów uniwersum ilustracjami Wojciecha Siudmaka. Tom pierwszy ukazał się również z okładką filmową, szczególnie chętnie wybieraną przez klientów salonów. To jednak nie wszystko. Fani estetyki filmów Villeneuve’a mogą odkrywać „Diunę” poprzez oficjalną komiksową adaptację autorstwa Drew Johnsona, Johna Ridgwaya i Tima Sale’a. Natomiast fani książek cyfrowych znajdą w Empik Go cały cykl w formie audiobooków.

Warto również odnotować, że głośna premiera kinowa drugiej części przełożyła się na wzrost zainteresowania ekranizacją z 2021 roku. „Diuna” jest aktualnie na 1. miejscu na filmowej Topce Empik.com.

Gadżety z „Diuny”

Powieść Franka Herberta z 1965 r. uważana jest za jedną z najlepszych książek science fiction wszech czasów, co potwierdzają prestiżowe nagrody i plebiscyty. Na przestrzeni dekad powstało obszerne uniwersum, obejmujące kolejne powieści napisane przez Herberta oraz prace kontynuowane przez jego syna, Briana Herberta wraz Kevinem J. Andersonem. Jednak dopiero filmowa adaptacja Denisa Villeneuve’a nadała historii masowego charakteru. Fandom uniwersum nieustannie się powiększa, a produkcja stała się inspiracją do powstania produktów kolekcjonerskich czy gier.

Wielkim hitami na Empik.com są na przykład figurka Funko POP przedstawiająca Paula Atrydę oraz zestaw LEGO Icons pozwalający zbudować ornitopter rodem z filmu. Ich sprzedaż wzrosła po premierze filmu aż 14-krotnie. Dużą popularnością cieszą się również planszówki, takie jak „Diuna: Imperium” czy „Diuna: Planeta intryg i konfliktów”. Fani mogą wybierać także spośród różnorodnych gadżetów – kubków, plakatów, a nawet… lamp.

– To z pewnością dopiero początek. Twórcy filmowej adaptacji wykorzystali zaledwie materiał z pierwszego tomu cyklu, a studio już zapowiedziało kontynuację serii. Wyraźnie widać, że sama historia, jak i wykreowany świat, zostały bardzo dobrze przyjęte przez szeroką publiczność, a przecież science fiction to nie jest masowy gatunek. Czy uniwersum stanie się jednak fenomenem na skalę Star Wars? O tym dopiero się przekonamy – podkreśla Karol Czupryński.

