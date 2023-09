Wrzosy w domu, w ogrodzie i w lesie zwiastują nadejście jesieni. Gdy kwitną, wyglądają obłędnie i chcielibyśmy zatrzymać ten stan na dłużej. Jednak często zaraz po przyniesieniu kwiatów do domu wrzosy usychają. Dlaczego tak się dzieje? Co zrobić, by wrzosy kwitły jak szalone aż do końca jesieni, a nawet do pierwszych przymrozków?

Dodaj 2 łyżki do wody i podlej wrzosy. Kwiaty będą kwitły aż do zimy

Żeby wrzosy kwitły jak najdłużej, ogrodnicy radzą, podlewać je odstaną wodą albo deszczówką. Trzeba także uważać, by nie zraszać kwiatów. Wrzosy dobrze rosną w lekko kwaśnej glebie, dlatego ogrodnicy zalecają dodawanie kawowych fusów do wody, której używamy do kwiatów. Wystarcza dwie łyżki na litr wody. Taką mieszanką można zasilać wrzosy raz na dwa tygodnie. Można też podsypać wrzosy korą. Poza tym nie wolno zapominać o utrzymywaniu lekko wilgotnego podłoża. Z kolei nadmiar wody, może doprowadzić do gnicia korzeni, rozwoju chorób i w konsekwencji obumarcia rośliny. Wrzosy w ogrodzie i w doniczce nie lubią zraszania, dlatego trzeba je podlewać przy samej glebie.

Jak kupować wrzosy? Zwróć uwagę na sadzonki

Wrzosy w doniczce podobnie jak te w ogrodzie wymagają specjalnej ziemi. Podłoże musi być lekkie i przepuszczalne, dlatego, jeśli chcesz, by kwitły jak najdłużej postaw na dobre sadzonki. Sprawdź jakie podłoże jest w doniczce. Jeśli ziemia jest zbita i bardzo mokra nie kupuj. Chyba że cena jest bardzo korzystna, wtedy możesz się skusić, ale pamiętaj, by przesadzić kwiaty do nowego podłoża. Na dno doniczki wysyp warstwę keramzytu lub kamieni i uzupełnij ziemią do wrzosów. Ważne jest też stanowisko. Ustaw wrzosy w nasłonecznionym i osłoniętym od wiatru miejscu. Trzeba też pamiętać o regularnym podlewaniu.

