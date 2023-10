Dodaj 6 łyżek do płynu do naczyń i umyj przypaloną od spodu patelnię. Spalenizna się rozpuści, a patelnia nie będzie porysowana. Genialny sposób na mycie przypalonych garnków

Taka czeka nas zima 2023/2024 w Polsce. Leśnicy pokazali ciekawe nagranie. One już to wiedzą!

Jak wyczyścić patelnię przypaloną od spodu? Co zrobić, gdy kupne detergenty zawodzą?

Przypalona od spodu patelnia to problem, z którym ciężko sobie poradzić. Smażenie, najczęściej na kuchenkach gazowych, sprawia, że z czasem patelnia pokrywa się spalenizną. Spływający tłuszcz oraz inne resztki jedzenia mogą skutecznie zniszczyć patelnię. Jeżeli w porę nie zareagujesz, to patelnia będzie do wyrzucenia, a jej używanie stanie się niebezpieczne dla zdrowia. Kupna detergenty, takie jak płyn do naczyń, nie są najskuteczniejszą metodą radzenia sobie ze spalenizną. W takim przypadku lepiej sięgnąć po domowe metody, które nie tylko rozpuszczą przypalony brud, a przy tym nie zniszczą i nie porysują patelni.

Jak wyczyścić przypaloną od spodu patelnię przy pomocy sody oczyszczonej?

Ze spalenizną najlepiej radzi sobie soda oczyszczona. To bezpieczny dla patelni sposób, który rozpuści przypalone resztki jedzenia. Wystarczy, że wymieszasz 6 łyżek sody oczyszczonej z wodą. Możesz dodać również niewielką ilość płynu do naczyń lub wody utlenionej. Pamiętaj jednak, by przygotowana mieszanka nie była zbyt rzadka. Musi mieć ona konsystencję gęstej pasy, którą możesz nałożyć na przypalone elementy patelni. Odczekaj około 10/20 minut i delikatnie przemyj patelnię pod bieżącą wodę. Jeżeli spalenizna jest bardzo duża, powtórz ten zabieg kilkukrotnie.

