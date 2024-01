Dodaję kilka kropel do płynu do naczyń i czyszczę tym okap. Tłuszcz z gotowania rozpuszcza się bez szorowania. Genialny sposób na czyszczenie okapu

Ten olej to czyste złoto. Świetnie smakuje, obniża cholesterol, łagodzi PMS i wzmacnia odporność. Sprawdź, na co jeszcze pomaga olej z wiesiołka i jak go stosować

Jak prawidłowo czyścić okap?

Czyszczenie okapu potrafi być czasochłonne i męczące. Często winę za taki stan rzeczy ponosimy my sami. Okap należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu, dzięki temu unikniesz zbierania się na nich klejącej warstwy kurzu oraz tłuszczu. Pamiętaj, że podczas czyszczenia okapu warto go rozkręcić i porządnie umyć zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Rozkręconą kratkę chroniącą filtr możesz umyć pod bieżącą wodą. W przypadku tłustych plam wiele osób rekomenduje czyszczenie tłuszczem. Choć wydaje się to dziwne, jest skuteczne. Posmaruj zatłuszczone miejsca oliwą z oliwek i odczekaj kilka minut. Po tym czasie przemyj okap wilgotną ściereczką.

Zobacz także: To urządzenie zużywa prądu za setki złotych. Polacy zimą korzystają z niego nałogowo. Jak można zaoszczędzić na prądzie?

Mieszam to z wodą i powstaje zabójcza dla tłuszczu mieszanka. Tylko w ten sposób czyszczę swój okap

W przypadku większych zabrudzeń na okapie zawsze sięgam po swój sprawdzony sposób. Mieszam ocet z płynem do naczyń w proporcjach 1:1 i przelewam do butelki ze atomizerem. Odłączony od zasilania okap obficie pryskam mieszanką płynu do naczyń i octu. Zostawiam ja na około 20 minut, a po tym czasie porządnie przemywam wilgotną ściereczką. Tłuste plamy zmywają się praktycznie same, a mój okap znów lśni czystością.

Sonda Używasz octu podczas porządków domowych? Tak, oczywiście Czasami Nie, nigdy