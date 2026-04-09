Dokładnie przed 1 maja rozsyp to wokół lawendy. Na "czerwcówkę" lawenda zamieni się w kulę kwiatów, a Tobie fiolet będzie mienił się w oczach. Nawożenie lawendy

Lawenda, ceniona za zapach i właściwości odstraszające owady, wymaga wiosennej pielęgnacji.

Kluczowe zabiegi to przycinanie suchych pędów i skracanie zdrowych o 1/3, co pobudza kwitnienie.

Wiosenne nawożenie jest niezbędne; popiół drzewny to naturalne źródło potasu i wapnia.

Wiosenna pielęgnacja lawendy

Jej zapach zachwyca. Lawenda to jedna z najchętniej sadzonych roślin w polskich ogrodach. Botanicznie lawenda należy wiecznie zielonych krzewów jasnowatych. Naturalnie rośnie w ciepłych rejonach basenu Morza Śródziemnego, w Afryce, Indiach oraz na Wyspach Kanaryjskich. W ogrodach jest ceniona przede wszystkim z uwagi na pięknych zapach kwiatów. Jej filetowe kwiatki nie tylko przepięknie pachną, ale również skutecznie odstraszają owady, w tym kleszcze oraz komary.

Lawenda w ogrodzie najlepiej rośnie na suchych i dobrze nasłonecznionych stanowiskach. Początek wiosny to star sezonu wegetacyjnego. W tym czasie należy zadbać o odpowiednie warunki do wzrostu oraz kwitnienia. W przypadku lawendy sezon wiosenny zaczyna się on cięcia starych i przesuszonych pędów. Ogrodnicy wskazują, że zabieg ten należy wykonać w marcu lub najpóźniej w kwietniu. Cięcie lawendy skupia się na ucinaniu chorych i przemarzniętych pędów. Ucina się również zdrowe pędy skracając je o około 1/3 długości. Wiosenne cięcie pobudza krzew do lepszego kwitnienia. Dzięki niemu lawenda w czerwcu będzie mieć więcej kwiatów.

Weź kilka garści i rozsyp wokół lawendy. ten zabieg sprawi, że krzew będzie lepiej kwitł

Wczesna wiosna to czas intensywnego nawożenia roślin w ogrodzie. Dotyczy to również lawendy. O tej porze roku lawendę należy zasilić nawozem wieloskładnikowym, który przez długi czas będzie uwalniał substancje odżywcze.

Jeśli szukasz naturalnego i skutecznego sposobu na nawożenie lawendy, popiół drzewny może okazać się Twoim sprzymierzeńcem. Pamiętaj jednak, że do tego celu nadaje się wyłącznie popiół z czystego drewna liściastego, np. dębu, buka czy brzozy, które nie było wcześniej impregnowane, lakierowane ani malowane. Popiół z węgla kamiennego czy brykietu jest absolutnie niewskazany, ponieważ może zawierać szkodliwe substancje. Popiół drzewny jest bogatym źródłem potasu, fosforu, wapnia i magnezu – składników niezbędnych dla obfitego kwitnienia i zdrowego wzrostu lawendy. Wapń dodatkowo pomaga podnieść pH gleby, co jest korzystne dla lawendy, która preferuje gleby zasadowe lub lekko zasadowe. Stosowanie jest proste: wystarczy delikatnie rozsypać cienką warstwę popiołu wokół podstawy rośliny (około 1-2 łyżki stołowe na roślinę) i lekko wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, a następnie podlać. Najlepiej robić to wczesną wiosną, przed rozpoczęciem intensywnego wzrostu, oraz po pierwszym kwitnieniu, aby wspomóc regenerację rośliny.

