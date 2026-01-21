Domowe inspiracje do zdrowej kuchni na co dzień

Naturalnie i lekko – codzienne rytuały w kuchni

Poranne i popołudniowe chwile w kuchni to momenty, które coraz częściej traktujemy jako czas dla siebie. To wtedy sięgamy po proste, naturalne rozwiązania, które dodają energii i pomagają zachować równowagę w ciągu dnia. Świeżo wyciskane soki oraz szybkie smoothie stają się elementem codziennego rytuału, wspierając zdrowe nawyki żywieniowe.

Wyciskarka do cytrusów z linii Vintage ARIETE łączy funkcjonalność z wyrazistym charakterem retro. Beżowa kolorystyka, zaokrąglone linie oraz solidna, metalowa konstrukcja sprawiają, że urządzenie doskonale wpisuje się w estetykę nowoczesnych, ale przytulnych kuchni. To sprzęt, który zachęca do sięgania po świeże owoce i przygotowywania soków na bieżąco. Alternatywą dla osób ceniących maksymalne wykorzystanie wartości odżywczych jest wolnoobrotowa wyciskarka CONCEPT Easy Clean. Dzięki technologii wolnych obrotów pozwala ona zachować witaminy i enzymy zawarte w owocach oraz warzywach, a jednocześnie wyróżnia się łatwością czyszczenia i kompaktową formą.

Kolejne urządzenia wspierające nas w kuchni to blendery kielichowe CONCEPT Smoothie, które umożliwiają szybkie przygotowanie pełnowartościowych koktajli. Praktyczny pojemnik pełniący funkcję butelki sprawia, że zdrowy napój można zabrać ze sobą do pracy, na trening lub w podróż, bez konieczności rezygnowania z jakości i świeżości.

i Autor: DUKA/ Materiały prasowe

Gotowanie, które wydobywa smak

Zdrowa kuchnia to także odpowiednie techniki obróbki, które pozwalają zachować naturalny smak i strukturę składników. DUKA oferuje rozwiązania wspierające różnorodne metody gotowania, dostosowane do codziennych potrzeb i kulinarnych preferencji.

Gotowanie na parze w garnku DUKA ESKIL to sposób na przygotowanie lekkich, pełnych wartości odżywczych potraw. Warzywa zachowują swoją soczystość, ryby delikatność, a pierożki odpowiednią strukturę. Garnek wykonany ze stali nierdzewnej sprawdza się na każdym rodzaju kuchenek i może być bezpiecznie myty w zmywarce. Wolne gotowanie i

duszenie to domena żeliwnych garnków DUKA BJORN, które dzięki zdolności długiego utrzymywania temperatury doskonale nadają się do gulaszów, potrawek czy zapiekanek. Ich uniwersalność pozwala na użycie zarówno na kuchence, w piekarniku, jak i na otwartym ogniu.

Smażenie z ograniczoną ilością tłuszczu umożliwiają patelnie HEXAGONAL HYBRID, których specjalna powłoka minimalizuje przywieranie potraw i ułatwia czyszczenie. Do grillowania mięs, ryb i warzyw idealnie sprawdza się patelnia grillowa DUKA GOTA COOK z powłoką Ilag Granitec, zapewniającą równomierne rozprowadzanie ciepła. Uzupełnieniem nowoczesnej kuchni jest Air Fryer CONCEPT , który pozwala przygotować chrupiące dania przy minimalnej ilości tłuszczu, zachowując ich smak i strukturę dzięki cyrkulacji gorącego powietrza.

i Autor: DUKA/ Materiały prasowe

Kolor na talerzu – siła świeżych składników

Zdrowe gotowanie to również estetyka, która wpływa na przyjemność jedzenia. Kolorowe warzywa, świeże zioła i lekkie sałatki najlepiej prezentują się w naczyniach, które podkreślają ich naturalny charakter i świeżość.

Misa sałatkowa z podstawą DUKA ACACIA łączy klasyczną biel porcelany z ciepłem naturalnego drewna, tworząc harmonijną całość, która doskonale sprawdza się zarówno podczas codziennych posiłków, jak i spotkań przy wspólnym stole. Z kolei misa DUKA BAMBOO ze sztućcami i bambusową podstawką wyróżnia się nowoczesnym designem oraz praktycznymi detalami, takimi jak specjalne wgłębienia na sztućce. To rozwiązanie, które ułatwia serwowanie i zachęca do komponowania kolorowych i pełnych witamin dań.

i Autor: DUKA/ Materiały prasowe

Zdrowe gotowanie na co dzień – inspiracje

Przepis na lekką sałatkę z warzyw świeżych i gotowanych na parze z cytrusowym dressingiem

Składniki (2–3 porcje)

1 mały brokuł, podzielony na różyczki

1 garść fasolki szparagowej

2 marchewki pokrojone w cienkie półplasterki

1 mała cukinia pokrojona w półplasterki

1 garść rukoli lub młodego szpinaku

½ czerwonej cebuli pokrojonej w piórka

1 łyżka pestek dyni lub słonecznika

świeże zioła: koperek lub natka pietruszki

Dressing cytrusowy

·sok z ½ pomarańczy

1 łyżeczka miodu

1 łyżeczka musztardy dijon

2 łyżki oliwy

szczypta soli i pieprzu

Przygotowanie

W garnku do gotowania na parze ESKIL zagotuj wodę, nałóż część do gotowania na parze i umieść w niej warzywa w kolejności: marchew, fasolka, brokuł, cukinia. Gotuj 6-8 minut, tak aby warzywa były miękkie, ale nadal jędrne i pełne koloru. Na patelni do beztłuszczowego smażenia HEXAGONAL HYBRID upraż pestki dyni lub słonecznika. Przygotuj dressing w blenderze CONCEPT SMOOTHIE dodając sok z pomarańczy, miód, musztardę, oliwę, sól i pieprz. W misce DUKA ACACIA ułóż rukolę lub szpinak, lekko przestudzone warzywa ugotowane na parze, czerwoną cebulę, świeże zioła. Polej dressingiem i delikatnie wymieszaj. Całość posyp prażonymi pestkami – dodadzą chrupkości i zdrowych tłuszczów.

Kompleksowe podejście do zdrowej kuchni

DUKA oferuje spójne i przemyślane rozwiązania, które wspierają zdrowe gotowanie na każdym etapie – od przygotowania składników, przez różnorodne techniki kulinarne, aż po estetyczne serwowanie potraw. Skandynawski design, wysoka jakość wykonania oraz trwałość produktów sprawiają, że są one naturalnym wyborem dla osób ceniących świadomy styl życia. Produkty DUKA dostępne są w salonach marki oraz w sklepie internetowym na duka.com, umożliwiając łatwy dostęp do rozwiązań, które inspirują do