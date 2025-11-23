Domowe seanse zamiast sali kinowej – blisko 30% Polaków inwestuje w rozrywkę w domu, a ponad połowa planuje zakup elektroniki na Black Week

2025-11-23

Co drugi konsument planuje kupić sprzęt elektroniczny podczas zbliżającego się Black Week – wynika z badania Danae przygotowanego na zlecenie Allegro.

Ekrany w centrum uwagi

Ostatnie lata na dobre zmieniły sposób, w jaki odpoczywamy i spędzamy czas z bliskimi. Coraz chętniej wybieramy aktywną, wspólną rozrywkę – rodzinną zabawę w parkach, warsztaty czy zajęcia dla dzieci (+5 p.p.) oraz udział w wydarzeniach sportowych, takich jak mecze, zawody czy turnieje (+1 p.p.). Z drugiej strony mniej czasu poświęcamy rozrywce towarzyskiej – wyjściom do barów, escape roomów czy na kręgle (–5 p.p.) – oraz kulturze audiowizualnej, np. kinom tradycyjnym czy plenerowym (–3 p.p.). W lipcu 2025 r. streaming po raz pierwszy przekroczył 10% czasu oglądania na ekranach telewizorów w Polsce2. To wyraźny sygnał, że część widzów zamiast seansu w kinie woli zasiąść na własnej kanapie przed telewizorem. Nie dziwi więc, że przeciętny użytkownik korzysta już z trzech platform streamingowych. Liderem pozostaje Netflix (62%), a podium uzupełniają HBO Max (27%) i Disney+ (26%). W grupie 16–29 lat to jednak Disney+ zajmuje drugie miejsce (37%), wyprzedzając HBO Max o 3 p.p.

Od czasów pandemii 28% Polaków zainwestowało w poprawę jakości domowej rozrywki – telewizory, konsole, soundbary czy projektory. Najczęściej robią to osoby do 45. roku życia, które wolą zrelaksować się przy filmie lub serialu bez wychodzenia z domu. 39% osób inwestujących w rozrywkę domową zadeklarowało zwiększenie swojego budżetu na ten cel - częściej byli to konsumenci dokonujący zakupów online co najmniej dwa razy w miesiącu. Trend ten potwierdzają również dane Allegro. Na platformie dużą popularnością cieszą się telewizory – co czwarty odbiornik kupiony w polskim Internecie pochodzi właśnie z Allegro3. Wzrost zainteresowania widać także w segmencie audio: sprzedaż soundbarów, stanowiących serce nowoczesnego kina domowego, wzrosła o ponad 30% r/r (styczeń–czerwiec 2025).

To pokazuje, że domowe kino przestało być niszową zachcianką, a stało się realną potrzebą konsumentów, która coraz silniej kształtuje rynek RTV i e-commerce w Polsce.Black Week: elektronika i moda na czele zakupów

Według badania Danae Research dla Allegro, aż 57% konsumentów planuje zakup sprzętu elektronicznego podczas Black Week. Oprócz elektroniki dużą popularnością wśród kupujących cieszy się moda (50%). Na kolejnych miejscach znalazły się kategorie dom i ogród (29%), zdrowie (25%), sport i turystyka (20%), artykuły dla dzieci (17%), produkty spożywcze i codziennego użytku (15%), kultura i rozrywka (14%), motoryzacja (8%).

Coraz bliżej święta

Co czwarty konsument wykorzystuje Black Week także jako okazję do zakupu świątecznych prezentów. To doskonały moment na skorzystanie z atrakcyjnych rabatów, które pozwalają zaoszczędzić znaczne kwoty i jednocześnie przygotować się do Świąt z większym wyprzedzeniem oraz spokojem.

Smart!, Allegro Pay, tańsze dostawy: jeszcze więcej powodów do zakupów

Podczas Black Weeks Allegro przygotowało szereg udogodnień dla kupujących, takich jak tańsze dostawy i wygodniejsze płatności. Allegro Pay oferuje jeszcze więcej – płatność za zakupy można rozłożyć na 3 raty 0% (RRSO 0%), dzięki czemu łatwiej zaplanować większe wydatki. Oferta potrwa od 17 listopada do 14 grudnia.

Dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z Allegro Smart!, platforma przygotowała specjalną ofertę. Bezpłatny okres próbny obejmuje aż 6 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy4, a roczny plan z nielimitowanymi dostawami, zwrotami i większą liczbą korzyści, kosztuje teraz 39,90 zł – o 20 zł mniej niż zwykle5.Co więcej, Allegro wprowadziło zmiany, które pozwolą taniej i wygodniej odbierać przesyłki. Od początku Black Weeks do aż 28 grudnia 2025 r. Allegro obniża ceny dostaw realizowanych w ramach Allegro Delivery do punktów odbioru i automatów paczkowych. Promocja obejmuje klientów, którzy nie korzystają z pakietu Smart! oraz tych, którzy zamawiają produkty o wartości poniżej 45 zł. W tym okresie koszt dostawy z Allegro wyniesie 9,99 zł zamiast 10,99 zł.

