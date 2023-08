Domowej roboty pasta do czyszczenia rozprawi się z tłuszczem w piekarniku. Doczyści szybę piekarnika, wnętrze oraz ruszt. Naturalny pogromca brudu

Domowa pasta do czyszczenia. Przypalony piekarnik będzie jak nowy

Naturalne i domowe sposoby na sprzątanie są stają się coraz popularniejsze. Wiele osób stawia na środki czystości, które przygotowuje samodzielnie. Są one równie skuteczne i potrafią poradzić sobie z trudnymi do usunięcia zabrudzeniami. Jednym z najlepszych domowych sposobów na czyszczenie jest wykorzystanie sody oczyszczonej. Rewelacyjnie poradzi sobie ona ze spalenizną i osadem z kamienia. Jak wykorzystać sodę oczyszczoną podczas sprzątania?

Sprawdź również: Podgrzej i szybko wlej do muszli. Wyczyści żółte zacieki i kamień bez szorowania. Ekologiczny sposób na czyszczenie toalety

Przygotuj pastę do czyszczenia z sody oczyszczonej

Gęsta pasta z sody oczyszczonej idealnie poradzi sobie z trudnymi do usunięcia zabrudzeniami. Jest genialną opcją podczas czyszczenia zatłuszczonych powierzchni. Poradzi sobie między innymi ze zabrudzonym piekarnikiem. Rozpuści tłuszcza, który zebrał się na szybie piekarnika, ruszcie i jego w wnętrzu. Jak przygotować taką pastę do czyszczenia. Do miski wsyp około 140 g sody oczyszczonej (2 opakowania), 2 łyżki płatków mydlanych oraz 5 łyżek wody. Całość porządnie wymieszaj, aż powstanie gęsta pasta. Nałóż ją na zatłuszczone powierzchnie na około 30 minut, a następnie zmyj ją wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

Sonda Korzystasz z ekologicznych sposobów na porządki domowe? Tak, najczęściej używam octu lub sody Rzadko Nie, wolę sklepowe płyny