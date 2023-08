i Autor: Shutterstock

Porządki domowe

Podgrzej i szybko wlej do muszli. Wyczyści żółte zacieki i kamień bez szorowania. Ekologiczny sposób na czyszczenie toalety

Do mycia toalety używamy najczęściej środków chemicznych kupionych w sklepie. Jednak czasem i one nie dają sobie rady z żółtymi zaciekami i osadem powstałym wewnątrz muszli. Czym zatem wyczyścić toaletę z kamienia, aby znowu wyglądała estetycznie i czysto? Ten płyn rozprawi się z nawet najbardziej uporczywym brudem. Usunie żółte zacieki z toalety i to bez konieczności szorowania.