Domowy sposób na czyszczenie okapu. Ten olejek rozpuszcza tłusty osad

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-11-06 15:05

Warstwa tłuszczu, kurz i lepkie plamy błyskawicznie psują wygląd kuchennego okapu. Zamiast używać agresywnej chemii i godzinami szorować obudowę, warto postawić na prosty domowy roztwór. Specjalny składnik skutecznie rozpuszcza tłuste zabrudzenia i ułatwia sprzątanie.

Czyszczenie okapu kuchennego
Autor: Getty Images Powierzchnię okapu metalowego można myć preparatem dedykowanym do czyszczenia takich powierzchni
  • Unoszące się podczas gotowania z parą wodną drobinki tłuszczu szybko osiadają na okapie kuchennym i tworzą na nim tłustą warstwę.
  • Systematyczne mycie filtrów oraz obudowy urządzenia skutecznie chroni przed nawarstwianiem się trudnych do usunięcia zabrudzeń.
  • Wykorzystanie domowej mieszanki pomaga rozpuścić tłuste plamy i pozwala na sprawne umycie sprzętu bez męczącego szorowania.

Skąd bierze się tłusty osad na okapie kuchennym?

W kuchniach, w których regularnie się gotuje i smaży potrawy na głębokim oleju, okap codziennie pracuje na najwyższych obrotach. W trakcie podgrzewania jedzenia mikroskopijne cząsteczki tłuszczu unoszą się razem z parą wodną, a następnie lądują na filtrach, obudowie i pozostałych częściach sprzętu. Z biegiem czasu formują one brzydką, klejącą się powłokę, która natychmiast przyciąga kurz. Zwykłe przetarcie takiej powierzchni mokrą szmatką nie przynosi efektu, ponieważ tłuszcz jedynie rozmazuje się po metalowych elementach. Z tego powodu warto sięgnąć po alternatywną metodę sprzątania.

Olejek eukaliptusowy na tłuszcz. Jak działa na brudny okap?

Chociaż olejek eukaliptusowy jest znany głównie ze swojego mocnego i odświeżającego aromatu, potrafi on także rozpuszczać wybrane związki tłuszczowe. W jego składzie znajduje się eukaliptol, który ułatwia rozbijanie tłuszczu i likwidację lepkiego brudu. Dzięki temu właściwie użyty preparat pomaga odspoić nieczystości z obudowy kuchennego wyciągu. Metoda ta przynosi najlepsze rezultaty w walce z mniejszymi i stosunkowo świeżymi zabrudzeniami.

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Czyszczenie okapu olejkiem eukaliptusowym krok po kroku

Stworzenie domowego preparatu czyszczącego nie wymaga wiele wysiłku. Potrzebujemy jedynie miękkiej ściereczki, ciepłej wody oraz kilku kropli olejku eukaliptusowego, a opcjonalnie także odrobiny płynu do naczyń, który ułatwi emulgację tłuszczu. Pracę zaczynamy od odłączenia całkowicie wystudzonego urządzenia od prądu. Kolejnym krokiem jest wymieszanie ciepłej wody z kilkoma kroplami płynu do naczyń i maksymalnie dwiema kroplami olejku. Takim roztworem lekko zwilżamy szmatkę i ostrożnie przecieramy brudne fragmenty, a na trudniejsze plamy możemy na kilka minut przyłożyć nasączony ręcznik papierowy, co zmiękczy osad. Na sam koniec zmywamy wszystko czystą wodą i wycieramy do sucha. Przed rozpoczęciem pracy trzeba jednak zapoznać się z instrukcją producenta i przetestować płyn w mało widocznym miejscu. Ponieważ olejki eteryczne potrafią zniszczyć niektóre uszczelki, powłoki czy plastiki, nie wolno pryskać nimi bezpośrednio na filtry, silnik oraz części elektryczne.

O tym pamiętaj podczas sprzątania

Zewnętrzna obudowa to tylko część urządzenia, dlatego podczas porządków trzeba zadbać również o metalowe filtry wyłapujące cząsteczki tłuszczu w trakcie gotowania. Jeśli producent wyraża na to zgodę, elementy te można wyczyścić ręcznie bądź włożyć do zmywarki. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku filtrów węglowych, które pełnią inną funkcję i wymagają regularnej wymiany według zaleceń z instrukcji. Sam olejek eukaliptusowy stanowi interesujące wsparcie w walce z tłustym nalotem na okapie. Najrozsądniej używać go w małych dawkach jako dodatku do ciepłej wody z płynem do naczyń, unikając zbyt dużego stężenia i bezwzględnie rezygnując z tej metody, gdy zakazuje jej producent sprzętu. Kluczem do sukcesu pozostaje jednak regularność, bo tylko systematyczne przecieranie okapu zapobiegnie powstaniu grubej i trudnej do usunięcia warstwy brudu.

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czyszczenie okapu

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