Kartony po przesyłkach w ogrodzie. Jesienią i zimą sprawdzają się w zaskakujący sposób

Pudełka po paczkach kurierskich doskonale sprawdzają się przy jesiennych porządkach na działce, gdyż zwykła tektura ułatwia tworzenie nowych rabat , hamuje kiełkowanie chwastów oraz zabezpiecza ziemię przed utratą wody.

, hamuje kiełkowanie chwastów oraz zabezpiecza ziemię przed utratą wody. Najlepszym wyborem do ściółkowania są czyste opakowania z nielakierowanej tektury, z których trzeba wcześniej zerwać taśmy, naklejki, zszywki oraz plastik , a po rozłożeniu przysypać je korą, kompostem bądź zrębkami.

, a po rozłożeniu przysypać je korą, kompostem bądź zrębkami. Pocięty na mniejsze kawałki karton świetnie nadaje się również jako wkład do kompostownika, ponieważ dostarcza cennego węgla i ułatwia utrzymanie właściwego balansu składników przy przetwarzaniu resztek organicznych.

przy przetwarzaniu resztek organicznych. Do prac ogrodniczych nie wolno używać każdego rodzaju pudełek, więc należy odrzucić opakowania pokryte folią, woskiem czy grubą warstwą lakieru, pamiętając zarazem, że tektura nie zastąpi profesjonalnych osłon zimowych dla roślin.

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Ściółkowanie tekturą w ogrodzie. Jak przygotować rabaty na wiosnę?

Bardzo praktycznym sposobem na zagospodarowanie tektury w ogrodzie jest użycie jej w roli ściółki. Metoda ta polega na osłonięciu wybranego kawałka gruntu warstwą materiału, co skutecznie odcina niepożądanym chwastom dostęp do promieni słonecznych. Właściwości kartonów pozwalają łatwo wytyczyć zupełnie nowe grządki albo zaprowadzić porządek w silnie zarośniętych częściach działki. Jesienne miesiące sprzyjają takim zabiegom, dając szansę na odpowiednie przyszykowanie ziemi jeszcze przed startem wiosennych prac.

W tej roli najlepiej sprawdzają się proste, niezadrukowane pudełka wykonane z surowej tektury. Zanim jednak trafią na grządkę, należy dokładnie oczyścić je z taśmy klejącej, metalowych zszywek, listów przewozowych i wszelkich elementów z tworzywa. Tak przygotowany karton rozcinamy na płasko i rozkładamy na glebie na zakładkę, aby wyeliminować puste przestrzenie między arkuszami. Na koniec tekturę trzeba polać wodą i obłożyć warstwą kory, zrębków, kompostu lub innego naturalnego materiału. Taki zabieg sprawi, że całość dobrze osiądzie na ziemi i nie zostanie porwana przez podmuchy wiatru.

Kartony w kompostowniku i w domu. Do czego jeszcze służy tektura?

Innym pożytecznym rozwiązaniem jest wrzucenie niepotrzebnych pudełek prosto do przydomowego kompostownika. Pocięta na drobne kawałki i delikatnie zmoczona tektura staje się cennym źródłem węgla, które świetnie uzupełnia resztki roślinne oraz pozostałe bioodpady. Trzeba przy tym pilnować właściwych proporcji i dokładnie mieszać poszczególne warstwy, unikając wsypywania zbyt dużej ilości samego kartonu w jednym momencie.

Zebrane opakowania po przesyłkach przydadzą się także w domu do składowania świątecznych ozdób, zabezpieczania mebli w trakcie remontu albo spakowania przedmiotów nieużywanych przez najbliższe miesiące. Zamiast wydawać pieniądze na sklepowe pudełka, z tektury można samodzielnie wykonać praktyczne organizery do szuflad lub schowki na drobne przedmioty. Należy jedynie upewnić się, że wybrane do tego celu kartony są całkowicie suche i nie mają żadnych uszkodzeń.