Sprawdzili gąbki do mycia naczyń. Miliardy bakterii w 1 cm³. To raj dla Salmonelli i E.coli. Jak często powinno się zmieniać gąbkę?

- Twoja gąbka do naczyń jest siedliskiem miliardów bakterii, często bardziej zanieczyszczonym niż toaleta, stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia domowników.
- Wilgotne i porowate środowisko idealnie sprzyja rozwojowi patogenów takich jak Salmonella czy E. coli, mogących wywołać poważne zatrucia pokarmowe.
- Sprawdź, jak często powinieneś ją wymieniać i jakie proste kroki podjąć, by skutecznie zabezpieczyć swoją kuchnię przed tym niewidzialnym zagrożeniem.
Sprawdzili gąbki do mycia naczyń. Miliardy bakterii w 1 cm³
Gąbki do mycia naczyń są siedliskiem ogromnej liczby bakterii i są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu, często bardziej niż deska klozetowa. Potwierdziły to badania mikrobiologiczne, które wielokrotnie wykazywały, że gąbki kuchenne to jedne z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Wilgotne i porowate środowisko gąbki stanowi idealne siedlisko dla rozwoju bakterii, takich jak Salmonella czy E. coli, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Nawet po umyciu naczyń, resztki jedzenia i wilgoć sprzyjają szybkiemu namnażaniu się mikroorganizmów. Nieodpowiednio używana i zbyt rzadko wymieniana może stać się poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.
Jak często powinno się zmieniać gąbkę?
Jakie bakterie można znaleźć w gąbce?
- E. coli (pałeczka okrężnicy)
- Salmonella
- Campylobacter
- Staphylococcus (gronkowiec)
- A także różne pleśnie i drożdże.
Pochodzą one głównie z resztek surowego mięsa, drobiu, jaj, warzyw oraz z brudnych naczyń. Dlatego warto wiedzieć, jak użytkować gąbkę, aby ograniczyć namnażanie sie na niej patogenów.
Dlatego zamiast panikować:
- dokładnie wypłucz i wyciskaj gąbkę po użyciu,
- zostaw ją w miejscu, w którym może wyschnąć,
- nie wycieraj nią soków z surowego mięsa,
- regularnie wymieniaj ją na nową.
- podpowiada Agnieszka Pocztarska, autorka profilu @czytamyetykiety na Instagramie. A jak często wymieniać gąbkę? Gąbkę powinno się wymieniać co tydzień, a nawet częściej, jeśli jest intensywnie używana, zaczyna brzydko pachnieć lub jest widocznie zużyta. Rozważ używanie osobnych gąbek do różnych zadań – np. jednej do naczyń, drugiej do blatów, a innej do czyszczenia surowego mięsa, którą potem od razu wyrzucisz lub dokładnie zdezynfekujesz.