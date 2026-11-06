Sprawdzili gąbki do mycia naczyń. Miliardy bakterii w 1 cm³. To raj dla Salmonelli i E.coli. Jak często powinno się zmieniać gąbkę?

Twoja gąbka do naczyń jest siedliskiem miliardów bakterii, często bardziej zanieczyszczonym niż toaleta, stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia domowników. Wilgotne i porowate środowisko idealnie sprzyja rozwojowi patogenów takich jak Salmonella czy E. coli, mogących wywołać poważne zatrucia pokarmowe. Sprawdź, jak często powinieneś ją wymieniać i jakie proste kroki podjąć, by skutecznie zabezpieczyć swoją kuchnię przed tym niewidzialnym zagrożeniem.



Sprawdzili gąbki do mycia naczyń. Miliardy bakterii w 1 cm³

Gąbki do mycia naczyń są siedliskiem ogromnej liczby bakterii i są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu, często bardziej niż deska klozetowa. Potwierdziły to badania mikrobiologiczne, które wielokrotnie wykazywały, że gąbki kuchenne to jedne z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Wilgotne i porowate środowisko gąbki stanowi idealne siedlisko dla rozwoju bakterii, takich jak Salmonella czy E. coli, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Nawet po umyciu naczyń, resztki jedzenia i wilgoć sprzyjają szybkiemu namnażaniu się mikroorganizmów. Nieodpowiednio używana i zbyt rzadko wymieniana może stać się poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Jak często powinno się zmieniać gąbkę?

Jakie bakterie można znaleźć w gąbce?

E. coli (pałeczka okrężnicy)

Salmonella

Campylobacter

Staphylococcus (gronkowiec)

A także różne pleśnie i drożdże.

Pochodzą one głównie z resztek surowego mięsa, drobiu, jaj, warzyw oraz z brudnych naczyń. Dlatego warto wiedzieć, jak użytkować gąbkę, aby ograniczyć namnażanie sie na niej patogenów.

Dlatego zamiast panikować: - dokładnie wypłucz i wyciskaj gąbkę po użyciu, - zostaw ją w miejscu, w którym może wyschnąć, - nie wycieraj nią soków z surowego mięsa, - regularnie wymieniaj ją na nową.

- podpowiada Agnieszka Pocztarska, autorka profilu @czytamyetykiety na Instagramie. A jak często wymieniać gąbkę? Gąbkę powinno się wymieniać co tydzień, a nawet częściej, jeśli jest intensywnie używana, zaczyna brzydko pachnieć lub jest widocznie zużyta. Rozważ używanie osobnych gąbek do różnych zadań – np. jednej do naczyń, drugiej do blatów, a innej do czyszczenia surowego mięsa, którą potem od razu wyrzucisz lub dokładnie zdezynfekujesz.

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