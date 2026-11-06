Sprawdzili gąbki do mycia naczyń. Miliardy bakterii w 1 cm³. To raj dla Salmonelli i E.coli. Jak często powinno się zmieniać gąbkę?

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-11-06 12:43

Gąbka do naczyń znajduje się niemal w każdej kuchni i codziennie z niej korzystamy, często nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, jakie w niej się kryje. Otóż przebadano kuchenne gąbki i okazało się w 1 cm³ może znajdować się nawet 54 miliardy komórek bakteryjnych, w tym Salmonelli i E.coli. Dlatego tak ważne jest częste wymienianie gąbki, ale także stosowanie jej z pewną ostrożnością.

Ręce osoby myjącej różowy talerz brudną gąbką pod bieżącą wodą. O higienie w kuchni przeczytasz na SE.
Autor: yacobchuk/ Getty Images Ręce myjące różowy talerz gąbką z niebieską warstwą ścierną i dużą ilością piany pod strumieniem wody w zlewie, co nawiązuje do tematu artykułu o higienie gąbek do naczyń. Dowiedz się więcej na Poradnik Zdrowie.
    • Twoja gąbka do naczyń jest siedliskiem miliardów bakterii, często bardziej zanieczyszczonym niż toaleta, stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia domowników.
    • Wilgotne i porowate środowisko idealnie sprzyja rozwojowi patogenów takich jak Salmonella czy E. coli, mogących wywołać poważne zatrucia pokarmowe.
    • Sprawdź, jak często powinieneś ją wymieniać i jakie proste kroki podjąć, by skutecznie zabezpieczyć swoją kuchnię przed tym niewidzialnym zagrożeniem.

Sprawdzili gąbki do mycia naczyń. Miliardy bakterii w 1 cm³

Gąbki do mycia naczyń są siedliskiem ogromnej liczby bakterii i są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu, często bardziej niż deska klozetowa. Potwierdziły to badania mikrobiologiczne, które wielokrotnie wykazywały, że gąbki kuchenne to jedne z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Wilgotne i porowate środowisko gąbki stanowi idealne siedlisko dla rozwoju bakterii, takich jak Salmonella czy E. coli, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Nawet po umyciu naczyń, resztki jedzenia i wilgoć sprzyjają szybkiemu namnażaniu się mikroorganizmów. Nieodpowiednio używana i zbyt rzadko wymieniana może stać się poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Jak często powinno się zmieniać gąbkę?

Jakie bakterie można znaleźć w gąbce?

  • E. coli (pałeczka okrężnicy)
  • Salmonella
  • Campylobacter
  • Staphylococcus (gronkowiec)
  • A także różne pleśnie i drożdże.

Pochodzą one głównie z resztek surowego mięsa, drobiu, jaj, warzyw oraz z brudnych naczyń. Dlatego warto wiedzieć, jak użytkować gąbkę, aby ograniczyć namnażanie sie na niej patogenów.

Dlatego zamiast panikować:

- dokładnie wypłucz i wyciskaj gąbkę po użyciu,

- zostaw ją w miejscu, w którym może wyschnąć,

- nie wycieraj nią soków z surowego mięsa,

- regularnie wymieniaj ją na nową.

- podpowiada Agnieszka Pocztarska, autorka profilu @czytamyetykiety na Instagramie. A jak często wymieniać gąbkę? Gąbkę powinno się wymieniać co tydzień, a nawet częściej, jeśli jest intensywnie używana, zaczyna brzydko pachnieć lub jest widocznie zużyta. Rozważ używanie osobnych gąbek do różnych zadań – np. jednej do naczyń, drugiej do blatów, a innej do czyszczenia surowego mięsa, którą potem od razu wyrzucisz lub dokładnie zdezynfekujesz.

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