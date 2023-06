Domowy sposób na ugryzienia komarów. Wystarczy, że posmarujesz odczyn tym, a przestanie swędzieć i boleć. Popularne zioło na ukąszenia komarów

Dlaczego ugryzienia komarów swędzą i bolą?

Komary pojawiają się gdy na zewnątrz robi się cieplej. Atakują szczególnie w pochmurne oraz wilgotne dni. Ich ugryzienia są mało przyjemne i powodują uporczywie swędzenie, a czasem nawet ból i obrzęki. Dlaczego taj się dzieje? Komar, a dokładniej komarzycy po wkłuciu się w skórę wstrzykuje do niej swoją ślinę. Ma to na celu zapobieganie krzepnięciu krwi w trakcie komarzego posiłku. Ślina komara składa się z kilkudziesięciu rożnych białek, które zawierają liczne alergeny. W kontakcie z nimi nasz organizm zaczyna wydzielać histaminę czym doprowadza do reakcji alergicznej skutkującej zaczerwienieniem oraz swędzeniem. W Polsce ugryzienia komarów raczej nie stanowią zagrożenia dla naszego zdrowia, ale bywa, że czasem przenoszą poważne choroby. W skrajnych przypadkach komary przenoszą dirofilariozę. To choroba dotykają przede wszystkim psy. Swego czasu o komarach mówiło się także w kontekście przenoszenia malarii.

Domowe maści na ukąszenia komarów. Co zrobi żeby nie swędziało?

Okazuje się, że w domu ora ogrodzie znajdziesz wiele przydatnych pomocników do walki z ugryzieniami komarów. Jednym z nich jest bazylia. To nie tylko rewelacyjnie zioło, które dodaje smak wielu potrawą ale również skuteczna pomoc na ugryzienia komarów. Bazylia posiada między innymi eugenol oraz mentol, które łagodzą ukąszenia i przynoszą ulgę. Wystarczy rozetrzeć ki8lka listków bazylii i nałożyć na ugryzienie. Ulga powinna być odczuwalna od razu. Innym sposobem jest zaparzenie naparu z bazylii i kiedy ostygnie zrobienie z niego kojącego okładu.

