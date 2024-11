Douglas x fundacja Cancer Fighters po raz piąty łączą siły. Kup misia i odkryj piękno pomagania

Wetrzyj to w kabinę prysznicową. Usuwa zarodniki pleśni i grzyba w kilka minut. Mocniejszy niż ocet. Sposób na pleśń w kabinie prysznicowej

Gwiazda betlejemska nie zgubi liści do świąt. Oto czego popularny kwiat doniczkowy potrzebuje, by zdrowo rosnąć

Już po raz piąty Douglas wspiera wrocławską fundację Cancer Fighters. Tak, jak w poprzednich latach, i tym razem w stacjonarnych perfumeriach w całej Polsce, a także na DOUGLAS.PL można zakupić jednego z puszystych Misiów Douglas (cena: 89 zł) i w ten sposób pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters! Całkowity dochód ze sprzedaży maskotek zostanie przeznaczony na zakup sprzętu do Dziecięcego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu.

NIE CZEKAJ I POZNAJ MOC DROBNYCH GESTÓW. KUP MISIA I ODKRYJ PIĘKNO POMAGANIA!

O FUNDACJI:

Głównym celem Fundacji Cancer Fighters jest motywowanie dzieci do walki z chorobą i pokazanie im, że diagnoza to nie wyrok, tylko impuls do pokazania swojej wewnętrznej siły! Zakres działania Fundacji jest bardzo szeroki – od finansowania szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, refundowania kosztów leczenia dla podopiecznych po finansowanie sprzętu medycznego w placówkach działań Fundacji.

Ponadto organizowane są liczne akcje wspierające, np. profesjonalne sesje zdjęciowe dla pacjentów oddziałów onkologicznych, które pokazują ich siłę w walce z chorobą.

i Autor: materiały prasowe Douglas