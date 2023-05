Dramatyczny apel schroniska dla zwierząt w Radomiu. Wolontariusze błagają o pomoc. "Jest ciężko". Jak można pomóc?

Schronisko dla zwierząt w Radomiu potrzebuje pilnej pomocy

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radomiu ma pod swoją opieką psy i koty, które czekają na kochającego właściciela. Niestety kryzys dopadł też i tę placówkę. Pracownicy i wolontariusze schroniska zamieścili poruszający apel w mediach społecznościowych, w których proszą wszystkich miłośników zwierząt i ludzi dobrego serca do pomocy. Chodzi o dostarczenie potrzebnego bezdomnym zwierzakom jedzenia, gdyż zapasy znikają w zatrważającym tempie. "Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą ... Prosimy o suchą karmę, której dziennie potrzebujemy ok. 150 kg, by nakarmić Wszystkie Ukochane Psy. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc." - czytamy na oficjalnym profilu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu. Chodzi o suchą karmę konkretnych firm: Butchers, Brit M adult, Brit Care, Bosch, Premiere, Rafi.

Jak można pomóc zwierzakom w schronisku?

Karmę można dostarczyć osobiście na adres schroniska, które mieści się przy ulicy Witosa 96 w Radomiu (województwo mazowieckie). Placówka jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 7-15. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, aby udać się z karmą osobiście, to można również wysłać paczkę na adres: Schronisko dla bezdomnych Zwierząt, ul. Witosa 96, 26-600 Radom. Można też wesprzeć schronisko w Radomiu, dokonując wpłat na konto. Ewentualne wpłaty można kierować na konto: Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 02 1240 5703 1111 0010 3954 8736.

"Proszę pomóżcie, nie zostawiajcie nas z tym samych" - błagają pracownicy. W razie pytań można kontaktować się również telefonicznie. "Podajemy numery do kontaktu w razie pytań:

Kasia 507 237 447

Ola 533 564 074

Klaudia 609 530 953" - czytamy na Facebooku.