Duży brzuch w ciąży utrudnia ci codzienne czynności? Sprawdź, jak poradzić sobie w trzecim trymestrze

Jak donosi publikacja Psychosocial Adaptation to Pregnancy spadek pewności siebie i nagłe napady płaczu to zupełnie naturalna reakcja na szybko rosnące ciało

Zwykła foliowa siatka położona na fotelu kierowcy to doskonały sposób na łatwiejsze wsiadanie do samochodu kiedy duży brzuch w ciąży mocno ogranicza ruchy

Z informacji podanych przez portal Cleveland Clinic wynika, że przymusowe leżenie w trzecim trymestrze wymaga ustalenia zupełnie nowej domowej rutyny

Spanie w śliskich piżamach i na satynowej pościeli bardzo pomaga przyszłym mamom podczas uciążliwego przewracania się z boku na bok w nocy

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Dlaczego duży brzuch w ciąży wywołuje płacz? Wyjaśniamy przyczyny

Końcówka ciąży to często czas, kiedy codzienne ruchy stają się wyzwaniem, a ty czujesz się po prostu duża i niezdarna. To zupełnie normalne, że patrzysz w lustro, czujesz smutek z powodu swojego wyglądu i zaczynasz płakać zupełnie bez powodu. Jak możemy przeczytać w publikacji Psychosocial Adaptation to Pregnancy, wiele kobiet bardzo mocno przeżywa to, że ich ciało przestaje pasować do utartych norm, co czasem prowadzi do sporych wątpliwości i spadku pewności siebie.

Zmiany w wyglądzie i nagły brak kontroli nad własnym ciałem to duży ciężar dla głowy przyszłej mamy. Kiedy nagle nie potrafisz sama zawiązać butów albo wstać z kanapy, łatwo o frustrację i poczucie, że jesteś uwięziona we własnym ciele. Warto pamiętać, że takie skrajne reakcje to często efekt zmęczenia i obaw przed nową rolą, dlatego tak ważne jest odpuszczenie sobie i danie czasu na oswojenie się z tą przejściową sytuacją.

Jak ułatwić sobie codzienne czynności w ciąży? Sprawdzone sposoby

Trzeci trymestr potrafi dać w kość, dlatego dobrym pomysłem jest sprytne ułatwianie sobie życia. Zamiast siłować się z własnym ciałem, wypróbuj te kilka prostych patentów polecanych przez fizjoterapeutów z placówki National Maternity Hospital:

ubieraj się i rozbieraj wyłącznie na siedząco, żeby nie tracić równowagi i uniknąć upadku

do zakładania butów używaj łyżki z długą rączką, a skarpetki wciągaj po oparciu stopy o mały stołek

śpij w śliskich piżamach i na satynowych prześcieradłach, co bardzo ułatwi ci przewracanie się z boku na bok w nocy

kładąc się do łóżka złącz zgięte kolana, przekręć się na bok i dopiero wtedy opuść nogi na podłogę odpychając się rękami od materaca

unikaj siadania na bardzo niskich i miękkich kanapach, z których potem niezwykle trudno jest wstać

połóż na siedzeniu w samochodzie zwykłą foliową siatkę, co zmniejszy tarcie i bardzo ułatwi ci wsiadanie oraz wysiadanie

Pamiętaj, żeby nie robić wszystkiego naraz i rozkładać większe domowe obowiązki na mniejsze kroki. Jeśli czujesz, że coś sprawia ci kłopot, po prostu poproś o pomoc partnera lub kogoś bliskiego, bo dźwiganie dużego brzucha to i tak ogromny wysiłek dla twojego organizmu na co dzień.

Frustracja przy nakazie leżenia w ciąży. Jak poradzić sobie z nudą?

Zdarza się tak, że z powodów zdrowotnych twój lekarz prowadzący zaleci ci znaczne ograniczenie aktywności, co z jednej strony przynosi ulgę, ale z drugiej szybko rodzi wielką nudę i frustrację. Jak czytamy na portalu Cleveland Clinic, w takiej sytuacji kluczowe jest ustalenie zupełnie nowej rutyny i znalezienie sobie zajęć, które można bezpiecznie robić z łóżka. Jeśli ciężko ci usiedzieć w miejscu, ciągle przypominaj sobie, że odpoczynek to teraz najlepsze, co możesz zrobić dla siebie i dziecka. Warto rozważyć otwartą rozmowę z lekarzem, żeby wypytać go o to, co dokładnie wolno ci robić w ciągu dnia, a co jest dla ciebie całkowicie zakazane. Dzięki jasnym zasadom odzyskasz choć trochę poczucia kontroli, a dni spędzone na kanapie staną się o wiele spokojniejsze i bardziej znośne dla twojej psychiki.

Źródła:

University Hospitals Dorset NHS Foundation Trust – “Pelvic girdle pain related to pregnancy”

National Maternity Hospital

Psychosocial Adaptation to Pregnancy

Cleveland Clinic (Pregnancy Bed Rest)

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