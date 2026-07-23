Jak znaleźć czas dla siebie przy dziecku? Poznaj proste sposoby na powrót do dawnych pasji

Jak podaje czasopismo Communications Psychology, spędzanie czasu na własnych pasjach skutecznie obniża poziom stresu u przemęczonych rodziców

Zaledwie pięć minut w całkowitej samotności wystarczy na wyciszenie emocji i zebranie myśli po ciężkim dniu z maluchem

Według portalu Mayo Clinic codzienne układanie planu obowiązków niezwykle ułatwia znalezienie czasu dla siebie przy dziecku

Samotne wyjście z domu lub krótka drzemka pozwalają zyskać ogromne pokłady cierpliwości do opieki nad całą rodziną

Plac Zabaw odc. 29 - Rozwód rodziców

Dlaczego brak czasu dla siebie niszczy zdrowie psychiczne rodzica?

Kiedy na świecie pojawia się dziecko, nasze życie staje na głowie, a dawne zainteresowania lądują w najciemniejszym kącie szafy. Zmęczenie, pieluchy i codzienne obowiązki sprawiają, że bardzo szybko zapominamy o tym, kim właściwie byliśmy przed narodzinami malucha. Z czasem ten ciągły bieg prowadzi do wypalenia, smutku i utraty radości z każdego dnia, ponieważ oddajemy całą swoją energię rodzinie i całkowicie ignorujemy własne potrzeby.

Jak możemy przeczytać w czasopiśmie Communications Psychology, znalezienie chwili tylko dla siebie jest niezwykle ważne dla zachowania spokoju i oderwania się od presji codzienności. Nawet krótki czas spędzony na własnych pasjach, na drzemce czy po prostu słuchaniu muzyki, pomaga nam wyciszyć trudne emocje i zregenerować zmęczony umysł. Co ciekawe, dni w których znajdujemy miejsce na odpoczynek, wiążą się z dużo zdrowszym rytmem kortyzolu (jest to główny hormon stresu w naszym organizmie), co bezpośrednio przekłada się na lepsze samopoczucie.

Ile czasu na hobby potrzebuje zmęczona mama lub tata?

Wielu rodziców zakłada, że żeby porządnie odpocząć lub wrócić do dawnej pasji, potrzeba całych wolnych popołudni, co przy małym dziecku w domu wydaje się wręcz niemożliwe. Prawda jest jednak taka, że nawet zaledwie 5 minut spędzonych w samotności i ciszy może przynieść nam ogromną ulgę i poprawić nasz nastrój na resztę dnia. Kiedy uda nam się wygospodarować te kilka chwil na przeczytanie strony książki czy spokojne wypicie herbaty, nasz organizm dużo szybciej radzi sobie ze stresem. Warto zacząć właśnie od takich bardzo drobnych kroków, bo te małe chwile radości ładują nasze baterie i pozwalają przypomnieć sobie o dawnych zainteresowaniach. Pamiętajmy też, by być dla siebie wyrozumiałym, jeśli danego dnia nie wyjdzie nam żaden plan na relaks.

Jak zaplanować powrót do pasji? Sprawdzone sposoby na brak czasu

Według poradnika opublikowanego na portalu Mayo Clinic, powrót do dawnych zainteresowań i szukanie czasu dla siebie warto mądrze zaplanować, opierając się na kilku sprawdzonych krokach:

stwórz codzienny plan dnia, w którym zapiszesz nie tylko obowiązki, ale też czas na przyjemności i odpoczynek, a potem powieś go na lodówce

wyznaczaj sobie bardzo małe i proste cele, żeby uniknąć zniechęcenia oraz poczucia przytłoczenia

ustal z góry, które konkretnie zadania chcesz robić rano, a co wolisz zostawić sobie na popołudnie i wieczór

znajdź rzeczy, które po cichu marnują twój czas w ciągu dnia i spróbuj ustawiać sobie stoper, który pomoże ci trzymać się ustalonego harmonogramu

Planowanie drobnych przyjemności na czas po wykonaniu głównych obowiązków daje nam ogromną motywację do działania i sprawniejszego radzenia sobie z bałaganem. Dzięki takim domowym rozpiskom dużo łatwiej znajdziemy w ciągu dnia pustą lukę, którą wreszcie będziemy mogli wypełnić czytaniem, malowaniem czy jazdą na rowerze.

Odpoczynek bez dziecka. Dlaczego nie warto mieć wyrzutów sumienia?

Zamykanie się w sypialni na pół godziny czy samotne wyjście na wieczorne zajęcia sportowe często wywołuje u nas silne poczucie winy, że w tym czasie zaniedbujemy swoje maluchy. Jak jednak przypomina raport udostępniony w bazie NCBI Bookshelf, stawianie zdrowych granic i pilnowanie czasu na swoje zainteresowania absolutnie nie powinno być powodem do wstydu czy wyrzutów sumienia. Pamiętaj, że dbanie o własną głowę to podstawa dobrej opieki nad całą twoją rodziną. Kiedy ty jesteś spokojny, wyspany i masz w życiu coś, co daje ci frajdę poza praniem ubranek, twoje dzieci również zyskują bardziej cierpliwego i radosnego rodzica. Powrót do swoich pasji to nie jest żaden egoizm, ale naturalna potrzeba, która wyjdzie na dobre wszystkim domownikom.

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Źródła:

Communications Psychology (2026), “Personality moderates associations between personal time and parental well-being”

NCBI Bookshelf (National Library of Medicine/NIH) — Office of the Surgeon General (OSG), “Parents Under Pressure: The U.S. Surgeon General’s Advisory on the Mental Health & Well-Being of Parents” (Chapter: “4 We Can Take Action”)

Mayo Clinic Anxiety Coach – “Managing Routines and Schedules”