Dziecko nagle boi się kąpieli? Poznaj proste sposoby na wieczorny rytuał bez płaczu

- Jak podaje portal Raising Children Network, nagły lęk przed wodą wynika najczęściej z naturalnego etapu rozwoju dziecka
- Zwykłe przeniesienie mycia głowy do kuchennego zlewu skutecznie zapobiega bolesnemu pieczeniu małych oczu od szamponu
- Badania potwierdzają, że ciasne owinięcie malucha grubym ręcznikiem zaraz po wyjściu z wanny znacząco ułatwia zasypianie
- Samodzielne regulowanie temperatury wody przez dziecko od razu buduje jego ogromne poczucie bezpieczeństwa podczas mycia
- Spokojna wieczorna kąpiel dziecka staje się o wiele prostsza po wrzuceniu na mokre dno zwykłej maty antypoślizgowej
Dlaczego dziecko nagle boi się kąpieli? Wyjaśniamy przyczyny
Codzienna kąpiel bardzo często bywa radosnym punktem dnia, ale u wielu maluchów z czasem zamienia się w prawdziwe pole walki pełne krzyku. Rodzice nieraz zachodzą w głowę i zastanawiają się, dlaczego ich pociecha nagle reaguje panicznym płaczem na sam widok napełnionej wanny. Taki lęk przed wodą pojawia się u dzieci dość niespodziewanie i potrafi skutecznie zdezorganizować wieczorny plan dnia całej rodziny.
Jak możemy przeczytać na portalu Raising Children Network, powody takiego zachowania są zazwyczaj bardzo proste i wynikają z naturalnego rozwoju dziecka. Maluchy często zaczynają się bać głośnego dźwięku spuszczanej wody, a także odczuwają silny strach przed poślizgnięciem się na mokrym dnie i przypadkowym zachłyśnięciem. Dodatkowo ogromnym stresem jest dla nich sam moment mycia głowy, kiedy piana z mydła lub szamponu dostaje się do małych oczu i powoduje pieczenie.
Jak oswoić malucha z wodą bez stresu? Sprawdzone kroki
Kiedy dziecko panicznie boi się wanny, dobrym pomysłem może być zrobienie kroku w tył i powolne oswojenie malucha z wodą. Warto zacząć od mycia pociechy przy umywalce za pomocą wilgotnej myjki, a dopiero po jakimś czasie zaproponować wejście do zupełnie pustej wanienki. Następnie z dnia na dzień można dolewać do niej odrobinę wody, pozwalając przy tym dziecku na samodzielne polewanie się z małego plastikowego kubeczka. Jeśli strach jest bardzo silny, wspólna kąpiel z rodzicem lub starszym rodzeństwem często daje maluchowi ogromne poczucie bezpieczeństwa. Z czasem warto też zaproponować mycie lalki lub ulubionego samochodzika w wodzie, co świetnie odwraca uwagę od stresującej dla dziecka sytuacji.
Zmiana nawyków w łazience. Co pomaga przy lęku przed kąpielą?
Aby wieczorna kąpiel dziecka znów stała się spokojnym rytuałem, warto wprowadzić kilka drobnych zmian w otoczeniu i odpowiednio przygotować domową łazienkę:
- nalewaj wodę do wanny przy zamkniętych drzwiach, jeśli maluch źle reaguje na głośny hałas z kranu
- zadbaj o to, aby w pomieszczeniu było bardzo ciepło i przygotuj wszystkie ręczniki jeszcze przed rozebraniem dziecka
- pozwól maluchowi samodzielnie sprawdzić i wyregulować temperaturę wody przed wejściem do wanny
- połóż na dnie oraz na podłodze grube maty antypoślizgowe, które dadzą dziecku poczucie stabilności
- podczas mycia włosów użyj czystego ręcznika do osłonięcia twarzy przed spływającą pianą
- przygaś ostre światło w łazience i postaw na bardzo delikatne i ciepłe oświetlenie
Po wyjściu z wody warto od razu owinąć dziecko dużym ręcznikiem i mocno je przytulić. Taki głęboki i stanowczy docisk materiału działa na małe ciało niezwykle kojąco i znacząco ułatwia wyciszenie się przed nocnym snem.
Jak ułatwić mycie głowy u dziecka? Praktyczne triki
Mycie włosów to zazwyczaj najtrudniejszy etap całej kąpieli, dlatego warto poszukać zupełnie nowych sposobów na wykonanie tego zadania bez płaczu. Ciekawym rozwiązaniem jest przeniesienie się do kuchni i delikatne umycie głowy malucha w zlewozmywaku. Wystarczy położyć gruby ręcznik na suszarce obok zlewu i poprosić dziecko o położenie się na plecach, dzięki czemu woda z szamponem naturalnie spłynie do tyłu. Jeśli jednak wolicie zostać w łazience, dobrze jest dać dziecku czystą myjkę, którą samo przyciśnie do oczu podczas spłukiwania włosów. Warto też rozważyć całkowitą zmianę formy mycia, ponieważ nieco starsze dzieci często o wiele lepiej znoszą szybki prysznic niż długie siedzenie w wannie.
Źródła:
Raising Children Network — “Fear of the bath: babies and toddlers”
Cwm Taf Morgannwg University Health Board (NHS Wales) — “Bathing and showering”
Wrightington, Wigan and Leigh Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (WWL) Community Paediatric Occupational Therapy Service — “Sensory Strategies for Bathing and Nail Care”
Sefton Community Children’s Occupational Therapy / Alder Hey Children’s NHS Foundation Trust – “Five Steps to Function: Personal Hygiene”