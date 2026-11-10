Dziecko nie słucha poleceń za pierwszym razem. Sposoby, jak mówić, żeby usłyszało

Dziecko częściej reaguje, gdy polecenie jest krótkie, konkretne i dopasowane do jego wieku

Wołanie z drugiego pokoju zwykle nie zastąpi podejścia do dziecka i upewnienia się, że słucha

Jedno polecenie naraz jest łatwiejsze do zapamiętania niż seria kilku zadań

Spokojne dopilnowanie, by dziecko wykonało polecenie, działa lepiej niż wielokrotne powtarzanie i podnoszenie głosu

Lęk przed porodem- Plac Zabaw, odc. 16

Dlaczego dziecko nie słucha poleceń za pierwszym razem?

Dziecko może nie zareagować na polecenie za pierwszym razem z wielu powodów. Nie zawsze wynika to z niechęci do współpracy. Może być pochłonięte zabawą, nie usłyszeć słów wypowiedzianych z innego pokoju albo nie zrozumieć, czego dokładnie oczekuje dorosły. Głód, zmęczenie, hałas i silne emocje także utrudniają zatrzymanie się i zmianę zajęcia.

Warto też spojrzeć na samo polecenie. Polecenie „Posprzątaj po sobie” nie mówi dziecku dokładnie, od czego ma zacząć ani co zrobić. Dla przedszkolaka jaśniejsze będzie: „Włóż klocki do pudełka”. Młodsze dzieci potrzebują prostszych komunikatów, a złożone zadania dobrze jest podzielić na kolejne kroki.

Jak mówić, żeby dziecko usłyszało polecenie?

Zanim wydasz polecenie, podejdź do dziecka, zwróć się do niego po imieniu i przykucnij lub usiądź na jego wysokości. Poczekaj, aż spojrzy na ciebie albo w inny sposób pokaże, że słucha. Dopiero wtedy powiedz, co ma zrobić.

Mów dziecku, co ma zrobić, zamiast skupiać się wyłącznie na tym, czego mu nie wolno. Zamiast „Nie biegaj po domu”, powiedz: „Chodź po domu spokojnie”. Zamiast „Przestań rzucać”, powiedz: „Odłóż piłkę na podłogę”.

Nie zadawaj pytania, gdy dziecko nie ma w tej sprawie wyboru. „Założysz teraz buty?” zachęca do odpowiedzi „nie”, natomiast „Załóż teraz buty” jasno mówi, co dziecko powinno teraz zrobić. Tam, gdzie wybór jest możliwy, daj dwa konkretne warianty, na przykład: „Zakładasz czerwone czy granatowe buty?”.

Dziecko ignoruje polecenia? Nie powtarzaj ich bez końca

Gdy dziecko nie reaguje, nie dokładaj od razu kolejnych słów, gróźb i tłumaczeń. Powtórz spokojnie to samo polecenie, podejdź bliżej i sprawdź, czy dziecko wie, co ma zrobić. Jeśli zadanie jest dla dziecka za trudne, zacznijcie je razem, a potem pozwól mu samodzielnie dokończyć tyle, ile potrafi.

Ważne, by dziecko wiedziało, co stanie się, gdy nie wykona polecenia. Jeśli raz po kilku przypomnieniach rodzic sprząta zabawki za dziecko, innym razem rezygnuje z wyjścia, a jeszcze innym zaczyna krzyczeć, dziecku trudno przewidzieć reakcję dorosłego. Lepiej wcześniej powiedzieć, co się wydarzy, i dotrzymać słowa. Na przykład zabawka, która nie zostanie schowana, może zostać odłożona do następnego dnia.

Zauważaj też sytuacje, w których dziecko współpracuje, a nie tylko te, gdy odmawia. Krótkie zdanie „Od razu odłożyłeś kubek, dziękuję” pokazuje mu, jakie zachowanie dostrzegłeś. Nie potrzeba długich pochwał ani nagrody za każdą drobną rzecz, ale konkretna informacja pomaga dziecku zrozumieć, czego od niego oczekujesz.

Co robić, gdy dziecko nie reaguje na polecenia?

Jeśli dziecko często nie reaguje także wtedy, gdy jesteście sami i panuje spokój, mimo że mówisz krótko i jasno, wspomnij o tym pediatrze. Zrób to szczególnie wtedy, gdy dziecko nie rozumie prostych komunikatów, nie reaguje na imię, często prosi o powtórzenie lub traci umiejętności, które wcześniej opanowało. Przyczyną mogą być między innymi trudności ze słuchem, rozwojem mowy lub koncentracją. Warto omówić je ze specjalistą, zamiast samodzielnie stawiać diagnozę.

Wybierz jedną codzienną sytuację, w której najczęściej musisz powtarzać polecenia, na przykład ubieranie się przed wyjściem. Przez kilka dni postępuj w ten sam sposób: podejdź do dziecka, upewnij się, że słucha, powiedz jedno konkretne polecenie i podziękuj, gdy je wykona. Zmiana nie musi przynieść efektu od pierwszego dnia, ale pomaga dziecku zrozumieć, że warto reagować na jasne prośby rodzica.

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