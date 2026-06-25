Dziecko samo robi cały projekt szkolny? Podpowiadamy jak nauczyć je asertywności i pracy w grupie

Jak podaje strona University of Kansas, uczniowie najczęściej narzekają na rówieśników unikających wspólnej pracy

Stworzenie jasnej listy obowiązków dla każdego ucznia skutecznie zapobiega późniejszym kłótniom o podział zadań

Materiały ze strony Mayo Clinic potwierdzają, że trening asertywności bardzo pomaga dzieciom w rozwiązywaniu szkolnych konfliktów

Zwykłe przećwiczenie trudnej rozmowy przed domowym lustrem dodaje maluchowi mnóstwo pewności siebie

Dlaczego jedno dziecko robi cały projekt grupowy? Przyczyny

Chyba każdy rodzic zna ten moment, kiedy maluch wraca ze szkoły i narzeka na kolejne zadanie w grupie. Często bywa tak, że twoje dziecko ślęczy długimi wieczorami nad plakatem lub prezentacją, a reszta zespołu po prostu nic nie robi i świetnie się bawi. To bardzo powszechny kłopot, który potrafi mocno zniechęcić pociechę do nauki i wywołać w domu sporo niepotrzebnych łez.

Taka sytuacja wynika zazwyczaj z faktu, że dzieciaki po prostu nie potrafią jeszcze dobrze się zorganizować i nie wiedzą, jak sprawiedliwie podzielić całą pracę. Jak możemy przeczytać na stronie University of Kansas, narzekanie na tak zwanych gapowiczów, którzy tylko podpinają się pod czyjś wysiłek, to zdecydowanie najczęstsza skarga w takich sytuacjach. Maluchy często naiwnie myślą, że zadanie w magiczny sposób zrobi się samo, dlatego brakuje im kogoś, kto weźmie sprawy w swoje ręce i jasno rozda polecenia.

Jak podzielić zadania w projekcie szkolnym? Sprawdzone sposoby

Warto podpowiedzieć dziecku, aby na samym początku wspólnej pracy ustaliło z resztą grupy jasne reguły, które strona University of Waterloo nazywa wręcz małym kontraktem:

przypisanie konkretnych ról i obowiązków każdemu uczniowi

wyznaczenie dokładnych terminów na oddanie swojej części pracy

ustalenie prostych zasad komunikacji i częstotliwości spotkań

stworzenie miejsca, w którym każdy podpisze się pod swoim zadaniem

obracanie się w rolach przy każdym nowym projekcie

Dzięki takiej prostej i bardzo przejrzystej liście każdy uczeń dokładnie wie, za co odpowiada i na kiedy ma to przygotować. Zmniejsza to ryzyko późniejszych nieporozumień, a w razie kłopotów łatwo sprawdzić, kto po prostu zapomniał o swojej części zadania.

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Co zrobić, gdy koledzy nie pracują w grupie? Złote zasady

Kiedy inne dzieci uparcie ignorują swoje obowiązki, warto zachęcić swoje dziecko do szczerej i spokojnej rozmowy z rówieśnikami, bo omijanie problemu zazwyczaj tylko pogarsza sprawę. Według wskazówek opublikowanych przez Mayo Clinic, świetnie sprawdza się tu trenowanie asertywności i używanie jasnych komunikatów zaczynających się od słowa "ja", na przykład "ja bym chciał, żebyś dzisiaj dokończył ten rysunek". Dobrym pomysłem może być przećwiczenie takiej scenki w domu przed lustrem, żeby maluch mógł na spokojnie przygotować sobie to, co chce przekazać kolegom w klasie. Warto przy okazji przypomnieć dziecku o utrzymywaniu kontaktu wzrokowego oraz o tym, aby mówiło stanowczym, ale równym tonem bez złości czy podnoszenia głosu. Jeśli jednak koledzy nadal nie chcą współpracować i po prostu ignorują prośby, najlepiej poradzić dziecku zgłoszenie tego wychowawcy, który pomoże sprawiedliwie rozwiązać ten konflikt bez niepotrzebnych nerwów.

Źródła:

Centre for Teaching Excellence, University of Waterloo — “Making Group Contracts”

Center for Teaching Excellence, University of Kansas — “Group Work”

Mayo Clinic — “Being assertive: Reduce stress, communicate better”

HKUST CSE CT Website — “Dealing with Free Riders”

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