Dzięki poradom mojej babuni wiem, jak prawidłowo prać ręczniki. Wlewam pół szklanki do komory na płyn do płukania i nastawiam pranie ręczników. Sposób na miękkie ręczniki

Czego nie powinno się używać podczas prania ręczników?

Pranie ręczników to banalna czynność, która jednak budzi wiele wątpliwości. W jakie temperaturze prać ręczniki i czy warto dodawać do nich płyn do płukania. Przyjęło się, że ręczniki (podobnie jak pościel) powinno się prać w wysokich temperaturach. Ręczniki z uwagi na regularny kontakt ze skórą oraz z wilgocią stanowią idealnie miejsce do rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii oraz drobnoustrojów. Wysoka temperatura prania niszczy wszystkie bakterie oraz sprawia, że ręczniki są higienicznie czyste. Eksperci zalecają także, by podczas prania ręczników zrezygnować z płynu do płukania. Sprawi on, że ręczniki staną się sztywne i nieprzyjemne dla skóry. Płyn do płukania oblepia włókna i zapobiega wchłanianiu przez nie wilgoci, co sprawia, że ręczniki tracą swoją miękkość.

Moja babcia wlewała pół szklanki tego zamiast płynu do płukania. Ręczniki był idealnie doprane i pachnące

Czym zastąpić płyn do płukania podczas prania ręczników? Odpowiedź jest oczywista. Zamiast płynu do płukania dodaj ocet. To sposób znany od dziesiątek lat, który wykorzystywały nasze babcie. Ocet posiada właściwości chroniące tkaniny oraz kolor, a także redukujące brzydkie zapachy. Pochłonie zapach stęchlizny oraz inne nieprzyjemnie zapachy. Do komory na płyn do płukania wlej pół szklanki octu i nastaw pranie ręczników. Już po pierwszym praniu zauważysz różnicę. Ręczniki będą idealnie doprane i miękkie.