Wrzucam kilka gałązek do szuflady, a moje ciuchy pachną nieziemsko. W całym domu unosi się zapach relaksu i spokoju. Zadziała lepiej niż perfumowanie ubrań

Zajrzała do zmywarki i się przeraziła. Polacy notorycznie popełniają ten sam błąd, przez który zmywarka nie domywa naczyń. Wystarczy soda oczyszczona i po problemie

Lepiej to sprawdzić

Raz na tydzień wkładam to do szafy i cieszę się pięknym zapachem ubrań. Eksperci od sprzątania zdradzają sekret naturalnego perfumowania odzieży

Wlej 1 szklankę do kopca, a pozbędziesz się kreta z ogrodu. Zrób to wczesną wiosną, a szkodnik prędko nie wróci. Sposób na kreta w ogrodzie

Chwyć nożyczki i do dzieła. Wrzuć do kopca na trawniku, a kret ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Sposób na kreta w ogrodzie

Naturalne sposoby, aby ubrania pięknie pachniały. Na zawsze pożegnasz sztuczne wkłady zapachowe

W ostatnim czasie wiele osób świadomie rezygnuje z chemii w domu. Coraz popularniejsze stają sią naturalne sposoby na pranie oraz czyszczenie. W codziennych porządkach soda oczyszczona oraz ocet z powodzeniem zastępują detergenty oraz proszki do prania. Również w przypadku odświeżaczy powietrza oraz wkładów zapachowych do szaf i szuflad możesz sięgnąć po domowe metody. Są one równie skuteczne, a przy tym bezpieczniejsze. Naturalne środki zapachowe rzadziej podrażniają skórę i rzadziej powodują alergię.

Wkładam kilka gałązek do szuflady, a moje ciuchy pachną nieziemsko

Pięknie pachnące ubrania aż chce się nosić. Zapach stęchlizny, który często pojawia się w szafach nie jest przyjemny i często kojarzy się z brakiem higieny oraz prania. Można to zmienić przy pomocy domowych sposobów. U mnie w mieszkaniu, w każdej szufladzie z ubraniami znajdziesz mieszanki gałązek zapachowych. Do bawełnianego woreczka władam liście laurowe na gałązce, jaśmin, płatki róży oraz gałązki rozmarynu. Zimą wkładam tam również suszoną plastry pomarańczy oraz goździki. Taka mieszanka sprawia, że w całej szufladzie z ubraniami unosi się przepiękny zapach, który wnika w tkaniny. Aromat jest wyczuwalny, ale delikatny i nie drażniący. Dzięki temu nie muszę już perfumować swoich ubrań. Pachną one przepięknie przez cały dzień.

