Dzięki temu żywość zachowa swój smak na dłużej. Zwyciężczyni MasterChefa radzi jak przechowywać jedzenie próżniowo

Próżniowe przechowywanie w praktyce – jak je wykorzystać na co dzień. Porady od Masterchefa

Pakowanie próżniowe to zdobywająca popularność metoda przechowywania żywności, która polega na usunięciu powietrza z opakowania, a następnie szczelnym jego zamknięciu. Coraz więcej osób korzysta z niej na co dzień – zarówno w domowej kuchni, jak i w profesjonalnych lokalach gastronomicznych. Rozwiązanie to pozwala lepiej zorganizować gotowanie oraz ograniczyć marnowanie jedzenia. Co więcej, przydaje się nie tylko wtedy, gdy chcemy przedłużyć świeżość zakupów, ale także w planowaniu posiłków czy przygotowywaniu dań z wyprzedzeniem. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Swoimi wskazówkami dzieli się Aleksandra Juszkiewicz, zwyciężczyni MasterChefa, autorka książki Po pierwsze tradycja, biolożka, ekolożka i propagatorka kuchni zero waste oraz ekspertka marki FoodSaver.

Dzięki takiej metodzie żywność nie ma kontaktu z tlenem ani wilgocią, co znacząco spowalnia jej psucie się oraz rozwój bakterii i pleśni. W efekcie jedzenie pozostaje świeże nawet pięć razy dłużej niż przy tradycyjnych metodach pakowania. Dodatkowo nie traci smaku ani cennych wartości odżywczych – na przykład witamin z grupy B, które bardzo szybko utleniają się w kontakcie z powietrzem. To rozwiązanie sprawdza się nie tylko do przechowywania mięsa czy warzyw, ale także pieczywa, gotowych dań, składników do meal-prepu, a nawet marynowania

– wyjaśnia ekspertka FoodSaver.

Wsparcie w niemarnowaniu żywności

Choć wiele osób stara się robić zakupy rozsądnie, wciąż zdarza się, że część żywności trafia do kosza. Najczęściej powodem jest zbyt krótka trwałość produktów albo nieodpowiednie warunki przechowywania. Pakowanie próżniowe może temu skutecznie zapobiegać – odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią i tlenem jedzenie dłużej zachowuje świeżość, co ułatwia planowanie posiłków i ogranicza straty.

Warto pakować żywność w mniejszych porcjach, dopasowanych do tego, ile rzeczywiście zużywamy na raz. Dzięki temu łatwiej uniknąć otwierania całych opakowań i marnowania jedzenia. Dobrym nawykiem jest też opisywanie zawartości – wystarczy marker i kilka sekund, a zyskujemy porządek w lodówce i zamrażarce. Takie opisywanie pozwala też kontrolować terminy przydatności do spożycia

– podpowiada Ola Juszkiewicz.

Poza mięsem, rybami czy serami, próżniowo można przechowywać również pieczywo – w takich warunkach dłużej zachowuje świeżość i nie czerstwieje tak szybko jak w papierze czy folii. To także świetny pomysł, aby zatrzymać smak sezonowych owoców i warzyw – po próżniowym zapakowaniu można je zamrozić i sięgnąć po nie wtedy, gdy są trudniej dostępne lub droższe.

Tego typu pakowanie znacznie poprawia jakość mrożenia – jedzenie nie przesiąka zapachami innych produktów z zamrażarki, nie traci aromatu i nie wilgotnieje. To szczególnie ważne, jeśli dbamy o sezonowość naszej kuchni i chcemy zachować smaki ciepłych miesięcy na dłużej

– dodaje ekspertka.

W ten sam sposób wygodnie przechowasz zupy i sosy, które zajmują mniej miejsca w zamrażarce, a po rozmrożeniu są gotowe do podgrzania w kilka minut.

Meal-prep na wyższym poziomie

Meal-prepping, czyli przygotowywanie posiłków z wyprzedzeniem, cieszy się coraz większą popularnością. Nic dziwnego – pozwala nie tylko zaoszczędzić czas w ciągu tygodnia, ale także lepiej zorganizować codzienne obowiązki i uniknąć impulsywnych zakupów, bez ciągłego stresu, co ugotować lub kupić na obiad. Zapakowane w pojemniki próżniowe dania pozostają świeże w lodówce przez wiele dni. Dzięki temu zachowują swój smak, aromat oraz teksturę, a po podgrzaniu smakują jak dopiero co przyrządzone. W ten sposób można przechowywać zarówno gotowe dania, jak i wcześniej przygotowane składniki – pokrojone warzywa, zamarynowane mięso czy ugotowane dodatki, takie jak ryż lub kasza. Wystarczy chwila, by z wcześniej przyrządzonych produktów stworzyć pełnowartościowy posiłek.

Wygodne rozwiązanie dla rodziców

Metoda ta świetnie sprawdzi się u rodziców, którzy rozpoczynają przygodę z rozszerzaniem diety swojego dziecka. Na początku maluch zjada naprawdę niewielkie ilości, dlatego praktycznym rozwiązaniem jest przygotowanie nieco większej porcji jedzenia – np. purée warzywnego, kawałków mięsa czy delikatnej zupki – i odłożenie części na później. Warto wtedy zadbać o odpowiednie przechowywanie, by posiłki nie straciły świeżości, smaku ani wartości odżywczych. Dzięki temu możemy proponować dziecku różnorodne dania bez konieczności codziennego gotowania, a jednocześnie uniknąć wyrzucania nadmiaru jedzenia, którego pociecha nie zje od razu.

A może coś marynowanego?

Metoda próżniowa to również świetne rozwiązanie do marynowania mięs, ryb czy warzyw. Tradycyjne marynowanie często wymaga pozostawienia składników w przyprawach na kilka godzin lub nawet całą noc. Dzięki odessaniu powietrza, czas ten skraca się do zaledwie 15–20 minut.

W warunkach obniżonego ciśnienia aromaty i smaki wnikają głębiej i szybciej w strukturę produktu. Marynata intensywniej penetruje mięso, warzywa czy tofu, co sprawia, że już po krótkim czasie są gotowe do grillowania, pieczenia lub smażenia. Idealnie na sezon grillowy

– wyjaśnia ekspertka FoodSaver.

Do pakowania próżniowego potrzebna będzie zgrzewarka wraz z folią, workami czy dedykowanymi pojemnikami, z których odsysa się powietrze za pomocą wężyka. Skorzystać można również z kompaktowego, ręcznego urządzenia. Co więcej, bardziej zaawansowane modele posiadają także opcję zgrzewania płynów.

Pakowanie próżniowe to sposób na większą wygodę w kuchni – pozwala lepiej planować posiłki, dłużej cieszyć się świeżymi produktami i ograniczyć wyrzucanie jedzenia. Może się okazać, że to właśnie ten drobny nawyk będzie tym, co ułatwi codzienne gotowanie.