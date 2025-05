Dzień dziecka w Warszawie. Spędź wesoły czas ze swoją pociechą. W Fabryce Norblina czeka na dzieci masa atrakcji

Godz. 12:00 – 16:00 | Budynek Plater, poziom -1

Rodzinne świętowanie w kompleksie przy Żelaznej 51/53 zacznie się już w sobotnie południe! Na poziomie -1 budynku Plater na dzieci czekając będą kreatywne aktywności prowadzone przez edukacyjne centrum Smart Kids Planet oraz Smart Kids Store. Wśród atrakcji znajdą się m.in. interaktywne zabawy, warsztaty kreatywne oraz strefa sensoryczna dla najmłodszych. Nie zabraknie również słodkich emocji – w strefie Chocobon dzieci będą mogły samodzielnie przygotować własne ciasteczka pod okiem instruktorów cukiernictwa. Muzeum Fabryki Norblina zaprasza na warsztaty „Znak Mistrza: Fabryka w Ruchu!”, podczas których dzieci poznają niezwykłą historię przesunięcia wielotonowego budynku w Fabryce Norblina, a także sztukę puncowania, stworzą swój własny „znak mistrza” i wybiją go na metalowej blaszce, którą zabiorą ze sobą jako unikatową pamiątkę. Na zakończenie – pamiątkowe zdjęcia w postaci kolorowych magnesów. Z kolei Oh My Bear! zapozna Was z najsłynniejszym misiem świata i zaprosi do zabawy w wypatrywanie pluszowych bohaterów!

Godz. 17:00 – 18:00 | Pasaż Wernera

Wieczory w Fabryce Norblina upłyną pod znakiem muzyki z ulubionych bajek. W sobotę dzieci usłyszą na żywo Magdalenę Wasylik – jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek dubbingowych w Polsce, znaną m.in. z roli Anny w „Krainie Lodu” i Poppy w „Trollach”. W niedzielę scenę przejmą Sylwia Przetak oraz Michał Grobelny – artyści związani z musicalem i popularnymi programami telewizyjnymi, którzy zabiorą publiczność w magiczną podróż przez świat bajek Disneya i nie tylko.

To nadal nie koniec atrakcji. Przez cały weekend na gości czekać będą również:

darmowe wejście na wystawę „Alfons Mucha. Magia Secesji” w Art Box Experience dla dzieci do 18. roku życia, bilety dla opiekunów w regularnych cenach (budynek Plater, poziom +2),

charytatywny kiermasz książek z ogromnym działem dziecięcym – tysiące tytułów, ceny ustala kupujący, a cały dochód wesprze rodzinę w potrzebie (Budynek Plater, poziom 0),

darmowe przejażdżki karuzelą w stylu safari – przez cały weekend w budynku Plater (poziom -1),

Yamaha Smart Pianist – możliwoś

interaktywnego grania na pianinie dzięki dedykowanej aplikacji (budynek Plater, poziom -1),

nieograniczone zjazdy 13-mterową zjeżdżalnią dla dorosłych i dla dzieci (budynek Plater, poziom 0).

Weekend z okazji Dnia Dziecka w Fabryce Norblina to doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną w kreatywny, muzyczny i pełen emocji sposób. Wydarzenie kierowane jest do dzieci w każdym wieku i ich opiekunów. Wstęp dla dzieci na wszystkie atrakcje dzienne jest bezpłatny.Zapraszamy do wspólnego świętowania!