Dzień Ojca po rozwodzie – trudny temat, który można oswoić

Rozstanie dorosłych nigdy nie oznacza końca relacji taty z dzieckiem, choć na co dzień bywa to trudne do udźwignięcia. Dzień Ojca to moment, w którym stare urazy potrafią odżyć ze zdwojoną siłą, wywołując u obu stron niepotrzebne napięcie. Warto jednak pamiętać, że to święto nie służy rozliczaniu przeszłości, lecz docenieniu ważnej roli, jaką mężczyzna odgrywa w życiu twojego dziecka. Wyłączenie negatywnych emocji na te kilkanaście godzin to pierwszy krok do budowania zdrowego co-parentingu.

W 2026 roku Dzień Ojca wypada we wtorek, 23 czerwca. Ponieważ jest to dzień roboczy, logistyka spotkań może wymagać większej elastyczności niż zazwyczaj. Często zdarza się, że główne świętowanie trzeba przenieść na najbliższy weekend, dlatego tak ważne jest wcześniejsze porozumienie. Zamiast czekać na ostatnią chwilę, spróbuj zaplanować ten czas z wyprzedzeniem, co pozwoli uniknąć chaosu i niepotrzebnych pretensji.

Czy składać życzenia byłemu mężowi?

Wiele kobiet zastanawia się, czy wypada wysyłać wiadomość do byłego partnera. Według zasad savoir-vivre po rozstaniu, życzenia od byłej żony czy partnerki nie są obowiązkiem, ale stanowią miły gest świadczący o twojej klasie. Pokazujesz w ten sposób, że szanujesz go jako rodzica, nawet jeśli jako partnerzy nie potrafiliście się dogadać. To sygnał, że dobro dziecka stawiasz ponad dawne nieporozumienia.

Jak napisać taką wiadomość, by nie wywołać niepotrzebnego napięcia? Kluczem jest prostota i brak pasywnej agresji. Unikaj złośliwości, wypominania błędów czy dawania „dobrych rad” na przyszłość. Wystarczy neutralne: „Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. Cieszę się, że jesteś dobrym tatą dla naszego dziecka”. Takie sformułowanie jest bezpieczne, rzeczowe i skupia się na tym, co w tym dniu najważniejsze – na relacji ojcowskiej.

Dziecko nie jest stroną w rozwodzie. Jak je wspierać?

Psychologia dziecięca wyraźnie wskazuje, że postawa matki ma ogromny wpływ na to, jak maluch przeżywa święto taty. Pomoc dziecku w przygotowaniu laurki, kupieniu drobiazgu czy wykonaniu telefonu to wyraz twojej dojrzałości. Kiedy wspierasz dziecko w celebracji tego dnia, chronisz je przed tak zwanym konfliktem lojalnościowym. Dziecko nie musi wtedy wybierać między miłością do mamy a potrzebą okazania uczuć tacie.

Blokowanie kontaktu w takie święto lub deprecjonowanie ojca przy dziecku ma poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego malucha. Nawet jeśli czujesz żal, postaraj się nie przenosić go na swoje pociechy. Dla nich tata wciąż jest bohaterem, a twoje wsparcie w budowaniu tej więzi daje im poczucie bezpieczeństwa. Twoja pomoc w przygotowaniu niespodzianki to inwestycja w stabilny rozwój emocjonalny dziecka, a nie uleganie byłemu mężowi.

Z perspektywy ojca: jak spędzić ten dzień z sensem?

Dla ojca po rozwodzie ten dzień często wiąże się z chęcią udowodnienia swojej wartości. Pamiętaj jednak, że wspólny spacer, szczera rozmowa czy budowanie wspólnych wspomnień są znacznie cenniejsze niż rywalizacja na drogie prezenty. Liczy się jakość czasu i uważność, jaką poświęcasz dziecku. To idealny moment, by odłożyć telefon i skupić się wyłącznie na budowaniu relacji, bez prób przekupstwa czy licytowania się z drugą stroną.

Aby uniknąć stresu w przyszłości, warto pamiętać o aspektach prawnych. W standardowych planach wychowawczych Dzień Ojca jest zazwyczaj wyłączony z ogólnego harmonogramu opieki i przypisany tacie. Ustalenie takich zasad na piśmie pozwala uniknąć corocznych sporów. Zaznaczamy, że kwestie regulacji kontaktów to domena prawa rodzinnego, a ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-wspierający i nie stanowi porady prawnej.