Wymieszaj 4 łyżki aż powstanie piana i wsmaruj w brudny piekarnik. Koreańska metoda czyszczenia piekarnika rozpuści każdy brud

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-13 10:52

Brudny piekarnik to zmora każdego miłośnika kuchennych eksperymentów. Zaschnięty tłuszcz, spalenizna, a także resztki jedzenia z czasem zaczynają tworzyć grubą warstwę, której nie usunie żaden detergent. Do czyszczenia piekarnika trzeba podejść nieco inaczej. Zamiast czasochłonnego szorowania postaw na domowe metody, które rozpuszczą warstwę brudu, ale jednocześnie będą bezpieczne dla powierzchni. Rozpuść to w wodzie i dodaj 4 łyżki tego proszku. Piekarnik będzie lśnił czystością już po 1 godzinie.

Brudna i czysta szyba piekarnika. O koreańskiej metodzie usuwania spalenizny i tłuszczu przeczytasz na SE.
Autor: Zhuravlev Andrey/ Shutterstock Drzwiczki piekarnika są czyste i błyszczą jak nowe. Ten trik za grosze zawsze się sprawdza.
  • Piekarnik to jedno z najtrudniejszych do czyszczenia miejsc w kuchni, gdzie uporczywa spalenizna i tłuszcz tworzą twardą warstwę.
  • Zaniedbany piekarnik to siedlisko bakterii i źródło zapachów, a nawet ryzyko awarii – poznaj prostą koreańską metodę na jego odświeżenie.
  • Odkryj, jak za pomocą zaledwie dwóch składników usunąć nawet stary brud i przywrócić urządzeniu lśniący wygląd bez wysiłku!

To jedno z najbrudniejszych miejsc w całej kuchni. Piekarnik potrafi się bardzo szybo brudzić, a jego czyszczenie jest trudne, uporczywe i często nieskuteczne. Wysokie temperatury sprawiają, że tłuszcz oraz spalenizna osiadają na ściankach piekarnika. Po jego wystygnięciu zabrudzenia te zamieniają się w sztywną i grubą warstwę, której nie rozpuści zwykły detergent. Z czasem w zabrudzeniach rozwijają się bakterie, które mogą przedostawać się do żywności, a także sprawić, że z piekarnika zaczyna ulatniać się nieprzyjemny zapach. Zbyt gruba warstwa spalenizny może doprowadzić do tego, że piekarnik podczas nagrzewania zacznie dymić i w końcu ulegnie awarii. Eksperci wskazują, że piekarnik należy regularnie czyścić, aby nie doprowadzić do większego problemu. 

Wymieszaj ze 2 składniki i nałóż na zabrudzenia w piekarniku. Koreańska metoda czyszczenie piekarnika usunie nawet stary brud

Do czyszczenia piekarnika lepiej jest od razu sięgnąć po domowe, babcine sposoby. Są one o wiele bardziej skuteczne niż kupne płyny oraz detergenty. Jednym z najbardziej polecanych sposobów jest koreańska metoda na rozpuszczenie zaschniętego tłuszczu. Do szklanej miski nalej wrzątku i rozpuść w nim kapsułkę do zmywarki. Następnie dodaj 4 łyżki sody oczyszczonej i gdy powstanie piana wetrzyj mieszankę w zabrudzenia. Odczekaj około 1 godzinę, a następnie przemyj wnętrze piekarnika wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Soda oczyszczona zadziała antybakteryjnie, usunie brzydkie zapachy, a także pomoże rozpuścić zaschnięty brud. Tabletka do zmywarki zawiera silnie czyszczące składniki, które stopniowo wyeliminują nawet stare zabrudzenia. Enzymy rozbiją cząsteczki tłuszczu i zmiękczą spaleniznę. Pamiętaj, aby unikać wcierania rozpuszczonej tabletki do zmywarki w najbardziej delikatne elementy piekarnika, czyli w uszczelki. Silne detergenty mogą je bowiem osłabić i sprawić, że zaczną parcieć. 

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PIEKARNIK
CZYSZCZENIE PIEKARNIKA
jak czyścić piekarnik