Wymieszaj 4 łyżki aż powstanie piana i wsmaruj w brudny piekarnik. Koreańska metoda czyszczenia piekarnika rozpuści każdy brud

Piekarnik to jedno z najtrudniejszych do czyszczenia miejsc w kuchni, gdzie uporczywa spalenizna i tłuszcz tworzą twardą warstwę.

Zaniedbany piekarnik to siedlisko bakterii i źródło zapachów, a nawet ryzyko awarii – poznaj prostą koreańską metodę na jego odświeżenie.

Odkryj, jak za pomocą zaledwie dwóch składników usunąć nawet stary brud i przywrócić urządzeniu lśniący wygląd bez wysiłku!

To jedno z najbrudniejszych miejsc w całej kuchni. Piekarnik potrafi się bardzo szybo brudzić, a jego czyszczenie jest trudne, uporczywe i często nieskuteczne. Wysokie temperatury sprawiają, że tłuszcz oraz spalenizna osiadają na ściankach piekarnika. Po jego wystygnięciu zabrudzenia te zamieniają się w sztywną i grubą warstwę, której nie rozpuści zwykły detergent. Z czasem w zabrudzeniach rozwijają się bakterie, które mogą przedostawać się do żywności, a także sprawić, że z piekarnika zaczyna ulatniać się nieprzyjemny zapach. Zbyt gruba warstwa spalenizny może doprowadzić do tego, że piekarnik podczas nagrzewania zacznie dymić i w końcu ulegnie awarii. Eksperci wskazują, że piekarnik należy regularnie czyścić, aby nie doprowadzić do większego problemu.

Wymieszaj ze 2 składniki i nałóż na zabrudzenia w piekarniku. Koreańska metoda czyszczenie piekarnika usunie nawet stary brud

Do czyszczenia piekarnika lepiej jest od razu sięgnąć po domowe, babcine sposoby. Są one o wiele bardziej skuteczne niż kupne płyny oraz detergenty. Jednym z najbardziej polecanych sposobów jest koreańska metoda na rozpuszczenie zaschniętego tłuszczu. Do szklanej miski nalej wrzątku i rozpuść w nim kapsułkę do zmywarki. Następnie dodaj 4 łyżki sody oczyszczonej i gdy powstanie piana wetrzyj mieszankę w zabrudzenia. Odczekaj około 1 godzinę, a następnie przemyj wnętrze piekarnika wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Soda oczyszczona zadziała antybakteryjnie, usunie brzydkie zapachy, a także pomoże rozpuścić zaschnięty brud. Tabletka do zmywarki zawiera silnie czyszczące składniki, które stopniowo wyeliminują nawet stare zabrudzenia. Enzymy rozbiją cząsteczki tłuszczu i zmiękczą spaleniznę. Pamiętaj, aby unikać wcierania rozpuszczonej tabletki do zmywarki w najbardziej delikatne elementy piekarnika, czyli w uszczelki. Silne detergenty mogą je bowiem osłabić i sprawić, że zaczną parcieć.

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