Efektywność energetyczna. Już nie moda, jeszcze nie codzienność

Wzrost świadomości ekologicznej oraz pilna potrzeba oszczędności energetycznych wyłaniają się jako kluczowe priorytety dla współczesnego społeczeństwa. Według badań Socio-cultural trend tracker 2022 aż 97% Polaków w codziennym życiu zwraca uwagę na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój. Wobec coraz bardziej zauważalnych skutków zmian klimatycznych, coraz większa liczba osób zdaje sobie sprawę z niezbędności podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska. W kontekście tego eskalującego problemu, pojęcie efektywności energetycznej staje się istotne, stanowiąc element minimalizowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne.

Efektywność energetyczna to strategia oparta na wykorzystaniu technologii i metod, które pozwalają osiągać te same lub nawet lepsze rezultaty przy jednoczesnym ograniczaniu zużycia energii. Innymi słowy, chodzi o to, aby wykorzystywać energię w sposób bardziej efektywny, eliminując nadmiar lub marnotrawstwo. W praktyce oznacza to minimalizację strat energii na różnych etapach, od produkcji dóbr, przez procesy budowlane, aż po codzienne działania każdego z nas.

Jaki to ma wpływ na mnie?

Korzystanie z urządzeń i systemów opartych na efektywnych technologiach energetycznych może przynieść znaczne oszczędności finansowe poprzez zmniejszenie zużycia energii. To oznacza niższe rachunki za prąd, gaz czy olej opałowy, co z kolei przekłada się na mniejsze wydatki miesięczne. Dodatkowo, takie technologie mogą zwiększyć komfort użytkowania, poprzez np. lepszą izolację cieplną czy bardziej zaawansowane systemy zarządzania. Wreszcie, inwestowanie w efektywność energetyczną może być formą zaangażowania społecznego, gdzie podejmujemy świadome decyzje mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne i przyszłe pokolenia.

Konsumenci zauważają starania marek

Podejście konsumentów stale ewoluuje. Współcześnie coraz więcej osób jest świadomych wpływu swoich wyborów na otoczenie. Klienci stają się coraz bardziej wymagający, preferując produkty marek, które angażują się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponad 3/4 przebadanych przez Ipsos i Brands For Good w 2022 zadeklarowało, że są lojalni wobec marek, które pozwalają im żyć w lepszy i bardziej zrównoważony sposób1. W obliczu tego trendu, kluczowe jest jasne informowanie o działaniach podejmowanych przez marki, dzięki czemu konsument będzie mógł wybrać świadomie.

Dbanie o środowisko to jednak nie tylko sposób, na zatrzymanie przy sobie klientów. Komisja Europejska ogłosiła na początku roku szczegółową ocenę wpływu możliwych ścieżek prowadzących do uczynienia Unii Europejskiej neutralną klimatycznie do 2050 roku. Jako jeden z aspektów, który ma to umożliwić jest zwiększanie efektywności energetycznej. Oznacza to, że wszystkie kraje UE, a co za tym idzie, przedstawiciele biznesów działających na ich terenie, muszą zaangażować się w osiągnięcie tego celu.

Rola inteligentnych rozwiązań w oszczędzaniu energii

W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko naturalne oraz oszczędzanie energii są coraz ważniejsze, inteligentne rozwiązania domowe stają się ważnym elementem nowoczesnych budynków. Poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak rolety, systemy zarządzania energią i czujniki słoneczne, możliwe jest nie tylko zwiększenie komfortu życia, ale także istotne obniżenie zużycia energii oraz kosztów eksploatacji. Warto jednak zacząć od podstaw, czyli okien. To one stanowią główne źródło energii słonecznej w budynku. Słońce przechodzące przez szybę do pomieszczenia, generuje średnio 500 W/m2. Ma to ogromny wpływ na bilans cieplny oraz ilość naturalnego światła wpadającego do wnętrza budynku. Należy mieć to na uwadze, szczególnie od kwietnia to września, bo na ten okres przypada najwięcej, bo aż 70%, słonecznych dni w roku.

Somfy, jako jeden z liderów smart home, nieustannie zmienia sposób, w jaki ludzie żyją i korzystają ze swoich przestrzeni. Jednym z flagowych produktów marki są napędy do rolet RS100 io, wyposażone w zaawansowane funkcje, takie jak dwukierunkowa komunikacja radiowa io-homecontrol®, dwie prędkości pracy (standardowa i dyskretna), funkcja miękkiego rozruchu i zatrzymania, oraz opcja integracji z aplikacją mobilną TaHoma®. Warty uwadze jest RS100 Solar io, zasilany energią solarną dzięki wbudowanemu panelowi słonecznemu. Centrala TaHoma® daje możliwość tworzenia harmonogramów działania urządzeń, oraz posiada własne scenariusze, jak na przykład "komfort termiczny", który sprawia, że osłony automatycznie otworzą się w ciągu dnia, aby skorzystać z energii słonecznej.

Ponadto, czujniki słoneczne Sunis, reprezentują kolejny krok w ewolucji automatyzacji domowej. Poprzez precyzyjne mierzenie poziomu naturalnego światła i przekazywanie tych danych do centrali TaHoma switch, czujniki są elementem systemu umożliwiającego programowanie rolet w zależności od warunków atmosferycznych. W ten sposób, latem rolety mogą automatycznie się opuszczać po osiągnięciu określonego stopnia nasłonecznienia, zapewniając chłód wewnątrz pomieszczeń, podczas gdy zimą otwierają się, wykorzystując ciepło słoneczne do naturalnego ogrzewania wnętrza.

Takie działanie pozwolą zredukować od 10 do 30% koszty zużycia energii cieplnej w mroźne miesiące3. Natomiast podczas gorących dni, za sprawą automatyki do osłon zewnętrznych, możemy efektywnie obniżyć temperaturę wewnątrz pomieszczeń o 4-7°C.

Inteligentne rozwiązania nie tylko zwiększają komfort mieszkańców, ale także przyczyniają się do oszczędzania energii i redukcji kosztów eksploatacji domu. Dzięki odpowiedniej konfiguracji, użytkownicy mogą cieszyć się doskonałym klimatem w swoich wnętrzach, jednocześnie dbając o środowisko naturalne i optymalizując zużycie energii.

Deklaracja ekologiczna Somfy

– Oprócz tego, że nasze produkty wspierają oszczędzanie energii w domach konsumentów, Somfy również zważa na aspekt środowiskowy i dba o to, by minimalizować ekologiczne koszty prowadzenia biznesu. Od 2015 roku angażujemy się w inicjatywę „Act for Green”, która kładzie nacisk na zmniejszenie wpływu urządzeń na środowisko w całym cyklu ich życia - od wydobycia surowców, poprzez produkcję, transport i użytkowanie. W 2024 r. ponad 65% produktów Somfy sprzedawanych na świecie były zgodne z ideą „Act for Green”. W 2030 roku celem naszej firmy jest osiągnięcie 100% – powiedział Krzysztof Majewski, Country Manager Somfy.

Aby produkt mógł zostać oznaczony symbolem „Act For Green”, musi spełniać szereg wymogów, takich jak zakaz stosowania niektórych starych technologii w komponentach elektronicznych, które są silnie szkodliwe dla środowiska. Pobór mocy silników w trybie czuwania może osiągać maksymalnie 0,5 W, produkty musząc mieć przedłużony czas życia, a ich składniki powinny być łatwe w demontażu w celu przeróbki lub aktualizacji urządzeń. Odporność na uszkodzenia mechaniczne, zgodność z regulacjami dotyczącymi substancji chemicznych oraz zastosowanie ekologicznych opakowań są także aspektami, które muszą być uwzględnione, aby produkt mógł uzyskać oznaczenie.

Dzięki inteligentnym systemom domowym użytkownicy mają możliwość optymalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia kosztów związanych z jej użytkowaniem. Technologie takie jak automatyzacja oświetlenia, ogrzewania, czy zarządzanie roletami pozwalają na precyzyjną kontrolę zużycia energii w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych. Każde takie rozwiązanie to krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

i Autor: Materiały prasowe Somfy

