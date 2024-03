Wsypuję do miseczki, wlewam 2 łyżki i ustawiam w toalecie. Piękny zapach unosi się przez wiele dni. Domowy odświeżacz powietrza

Wlewam 5 łyżek do pralki i nastawiam pranie ręczników. Po 30 minutach ręczniki są czyste i miękkie. Niezawodny sposób na pranie ręczników bez proszku do prania

Wiosną dosypuję to do mleka i podlewam paprotkę. Dosłownie po kilku tygodniach łodygi uginają się od bujnych liści. Wzmacniacz do roślin. Pielęgnacja paprotki

Wsypuję do miseczki, wlewam 2 łyżki i ustawiam w toalecie. Piękny zapach unosi się przez wiele dni

Chyba każda kobieta lubi, kiedy w jej mieszkaniu unosi się piękny zapach, który wręcz otula zmysły. Oczywiście w sklepach czy drogeriach można nabyć odświeżacze powietrza do domu i to w najróżniejszej formie i aromacie. Jednak zanim wydamy kilkanaście złotych na odświeżacz ze sklepu, to warto wypróbować te domowe sposoby na piękny zapach w domu. Otóż istnieje wiele przepisów na przygotowanie domowego odświeżacza powietrza. Takie sposoby są nie tylko tańsze ale także ekologiczne, a do tego najczęściej można je przygotować ze składników, które większość z nas ma w swoim domu. Na Instagramie @domowe.czarowanie pojawił się świetny przepis na taki ekologiczny odświeżacz powietrza, który świetnie sprawdzi się w łazience i toalecie. Do miseczki wsyp 2 łyżki ryżu, dolej około 2 łyżki perfum do prania lub kilka kropel olejku eterycznego i zamieszaj, a piękny zapach będzie unosić się przez wiele dni.

Naturalny odświeżacz powietrza

Istneije jeszcze jeden świetny domowy odświeżacz powietrza do łazienki. Do jego przygotowania będziesz potrzebować ulubionego lejku eterycznego, kilku liści laurowych oraz żelatyny. Przygotuj żelatynę zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Gdy wywar jest jeszcze gorący wrzuć do niego liście laurowe oraz dodaj kilka kropel olejku eterycznego. Mieszankę odstaw do wystygnięcia i gotowe.