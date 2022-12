Naturalne odświeżacze powietrza, dzięki którym dom będzie pachniał świętami. Genialne triki na ładny zapach w mieszkaniu za grosze

To najgorsze prezenty dla chłopaka na święta. Oznaczają nieszczere intencje i są wyrazem zniewagi dla mężczyzny

Każdy z nas lubi klimat świąt Bożego Narodzenia. Ten zapach, który unosi się w powietrzu wprawia nas w sentymentalny i rodzinny nastrój. Zapach pomarańczy, wanilii, cynamony i goździków od zawsze kojarzą nam się z zimą i wyjątkowym świątecznym klimatem. Dlatego jeśli chcesz poczuć magię Bożego Narodzenia wcześniej zainwestuj w odświeżacz powietrza. Można oczywiście kupić taki niemal w każdej drogerii. Jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wykonanie naturalnego odświeżacza, który będzie pachnieć świętami. Jak zrobić naturalne i domowe odświeżacze powietrza na święta? Propozycji jest kilka i każdy z nich z pewnością przypadnie Ci do gustu. Pomarańcza z goździkami, gałązki świerku czy korzenne przyprawy to tylko niektóre z nich. Dowiedz się, jak zrobić świąteczny kominek zapachowy, domowy odświeżacz powietrza i inne naturalne zapachy do domu.

Świąteczny odświeżacz powietrza - pomarańcze nadziewane goździkami

Ten świąteczny odświeżacz powietrza pachnie obłędnie i jest prosty do zrobienia.Potrzebujesz pomarańczy, goździków i wykałaczki. Patyczkiem zrób dziurki w pomarańczy i włóż w nie goździki.

Świąteczny odświeżacz powietrza - żelowy odświeżacz

Potrzebujesz żelatyny, soli, ulubionego olejku eterycznego. Wymieszaj żelatynę z wodą. Ważne, aby użyć połowę mniej wody, niż zalecane jest na opakowaniu. Dodaj sól i kilka kropel olejku eterycznego. Przelej płyn do silikonowych foremek lub ozdobnego słoiczka i zostaw do zastygnięcia. Ta własnoręcznie zrobiona galaretka zapachowa utrzymuje aromat nawet do 2 tygodni.

Świąteczny odświeżacz powietrza ze skórki pomarańczy

Przekrój pomarańczę na pół i wyciśnij z niej cały miąższ. Do skórki wsyp sól morską z dodatkiem ziół lub olejków eterycznych.

