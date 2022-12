Co można zrobić z igieł od choinki? Wykorzystać jako składnik domowego płynu do mycia podłóg i nie tylko. Zamiast sięgać po chemiczne środki ze sztucznym aromatem sosny możesz zrobić naturalny środek, który wykorzystasz do porządków. Z resztek choinki – gałązek i igieł możesz przygotować ocet, który rozprawi się z tłuszczem i brudem, a do tego w całym domu będzie pięknie pachnieć lasem.

Jak zrobić ocet z choinki?

Przepisem na ocet z choinki podzieliła się Sylwia Majcher. Autorka książek o niemarnowaniu jedzenia ale także instagramerka, która dzieli się sieci swoimi sposobami m.in. na ekologiczne sprzątanie.

- Najlepiej pozbierać niechciane gałązki z choinkowych stoisk. Niech dobre rzeczy się nie marnują!- napisała Sylwia Majcher na swoim Instagramie. Ale domowy ocet z choinki można zrobić także z gałązek, które obcinamy podczas dopasowywania drzewka do warunków domowych. - Warto, bo domowy ocet to jest sztos!(…) zachwycam się mocą oraz zapachem. Idziecie w moje ślady, wypełnijcie słoik świerkiem, sosną czy jodłą. Po Nowym Roku będziecie mieć totalnie darmowy płyn do sprzątania. (…) W leśnym occie wykorzystałam też antybakteryjną moc goździków, więc po przetarciu podłóg mam aromat i intensywniejszy niż z najlepszej świecy zapachowej – zaznacza autorka. Czego potrzebujemy do zrobienia domowego octu z choinki? Nieduży słoik wypełniony kawałkami gałązek choinki, ocet spirytusowy, kilka goździków, ciepła woda. Gdy wszystko mamy przygotowane do słoika wrzucamy goździki i zalewamy do 3/4 wysokości octem. Zakręcamy i odstawiamy na 2 tygodnie w ciepłe miejsce. Po tym czasie odcedzamy płyn i gotowe.

Jak zrobić domowy naturalny płyn do podłóg? Dodaj ocet z choinki, a w domu będzie pachniało lasem

Kiedy ocet z choinki jest już gotowy właściwie cała praca związana z przygotowaniem domowego płynu do podłóg już za nami. Ocet świetnie radzi sobie z usuwaniem brudu i rozpuszczaniem tłuszczu. Dlatego wystarczy dodać, go do ciepłej wody i preparat do sprzątania gotowy. Proporcje zależą od tego jakiej mocy płynu potrzebujemy ale zazwyczaj wystarcza 100 mil na 2 litry ciepłej wody. Takiej mikstury możemy użyć także do czyszczenia szafek kuchennych.

