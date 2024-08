Empik jeszcze bardziej omnikanałowy. Zamówienia z oferty marketplace teraz z odbiorem w salonie

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Salony stacjonarne stanowią kluczowy element omnichannelowego ekosystemu Empiku – ok. 70% zamówień z oferty własnej Empik.com odbieranych jest właśnie tam. Klienci preferują tę formę dostawy i najwyżej ją oceniają w badaniach satysfakcji nie tylko dlatego, że pozostaje ona bezpłatna, niezależnie od wartości zamówienia i mogą wybrać miejsce odbioru spośród ponad 350 salonów w całej Polsce. Jest to także metoda przyjazna środowisku – już 90% zamówień z odbiorem w sklepie trafia do klienta bez opakowania i dodatkowych wypełniaczy, co pozwala ograniczyć zużycie folii i kartonów o setki ton rocznie. Kupujący chętnie odwiedzają także salony, ponieważ przy okazji mogą zrobić dodatkowe zakupy.

Do tej pory odbiór w sklepie stacjonarnym możliwy był wyłącznie dla zamówień z oferty Empiku. Teraz firma stawia kolejny ważny krok w omnichannelowym rozwoju i rozszerza tę metodę dostawy na zamówienia od sprzedawców zewnętrznych, wystawiających swoją ofertę na Empik.com.

To duży rynkowy wyróżnik dla platformy Empiku: - Odkąd otworzyliśmy Empik.com na zewnętrznych sprzedawców, naszym priorytetem było zapewnienie klientowi spójności doświadczenia zakupowego. Możliwość odbioru zamówień z Empik marketplace w salonach stacjonarnych jest więc dla nas kolejnym kamieniem milowym, a pomyślnie przeprowadzony pilotaż tylko potwierdził, że tego właśnie oczekują klienci. Korzystają na tym również sprzedawcy – sklepy, których oferta objęta jest nową usługą notują nawet 100% wzrost sprzedaży – tłumaczy Mirek Drab, Dyrektor Marketplace w Empiku i dodaje: Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy jedynym prawdziwie omnikanałowym marketplacem w Polsce i mamy w tym obszarze kolejne ambitne plany.

Najkorzystniejsza metoda dostawy

Klienci mogą odbierać zamówienia z marketplace w ponad 350 salonach Empik i Papiernik by Empik. Nową formą dostawy objęte są wszystkie kategorie dostępne na Empik.com, takie jak Dom i Ogród, Zabawki, Zdrowie i Uroda, Moda, Elektronika, AGD, Supermarket i wiele innych. Do udziału w programie zaproszeni zostali sprzedawcy z najwyższymi wskaźnikami jakości obsługi. Na ten moment opcja „odbierz w salonie” dostępna jest dla ponad 100 tys. produktów z oferty marketplace i liczba ta rośnie z tygodnia na tydzień. Dostawa do sklepów nie dotyczy jednak zamówień wielkogabarytowych: - Zależało nam, aby stworzyć możliwie najbardziej intuicyjne rozwiązanie zarówno dla naszych klientów, jak i dla sprzedawców. Dlatego nasz system sam weryfikuje, które produkty powinny być wyłączone z tej formy dostawy, bazując na ich atrybutach – mówi Mateusz Rokita, B2C Logistics And Customer Experience Director w Empiku. Odbiór przesyłki w salonie jest bezpłatny, jeżeli zarówno klient, jak i sprzedawca należą do programu Empik Premium. W innym przypadku koszt tej usługi to 8,99 zł, co i tak pozostaje jedną z najtańszych opcji spośród wszystkich dostępnych metod dostawy. Klienci, którzy odbierają w salonach paczki marketplace, otrzymują także dodatkowy rabat 20% na zakupy stacjonarne w Empiku. - Widzimy, że klienci pozytywnie przyjęli tę nową usługę – już teraz 1/3 kupujących na marketplace decyduje się na odbiór w salonie, jeśli tylko ma taką opcję w koszyku. Na start w ramach pilotażu obsłużyliśmy ponad 10 tys. testowych przesyłek, a naszym celem na ten rok jest przekroczenie progu 300 tys. zamówień marketplace odebranych w stacjonarnym Empiku - dodaje Mateusz Rokita.

Kolejne inwestycje w logistykę

Na tym nie koniec innowacji. Empik stawia na dalszy rozwój tej ulubionej formy dostawy klientów i testuje własne automaty paczkowe. Empikomaty pozwalające na jeszcze szybszy i bezkontaktowy odbiór zamówień stanęły w 4 wybranych salonach: Legionowo Piłsudskiego, Warszawa Wola Park, Grudziądz Alfa i Włocławek City.

Na ten moment pilotażem objęta jest oferta własna Empiku. W obecnej fazie testów klient nie ma jeszcze możliwości wyboru dostawy do automatu paczkowego na ścieżce zakupowej. Jednakże, jeśli zamówienie z odbiorem w salonie spełnia podstawowe kryteria, takie jak wymiary, liczba sztuk czy forma płatności, zostanie ono umieszczone w skrytce Empikomatu. Pierwsze efekty testów wyglądają obiecująco - jak wynika z danych Empiku, ponad 75% klientów, którzy skorzystali z tej formy odbioru, pozytywnie oceniło to doświadczenie i preferuje odbiór z automatu od tradycyjnej wizyty przy kasie.

i Autor: materiał prasowy EMPIK