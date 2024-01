Ewa Wachowicz dodaje do pączków nietypowy składnik. Przetestowałam ten przepis na pączki i już nigdy nie zrobię ich inaczej. Są idealnie puszyste i mięciutkie

To urządzenie zużywa prądu za setki złotych. Polacy zimą korzystają z niego nałogowo. Jak można zaoszczędzić na prądzie?

Coraz więcej osób decyduje się na samodzielnie przyrządzenie pączków oraz faworków na tłusty czwartek. W ten sposób mamy pełną kontrolę nad dodawanymi do nich składnikami i nie narażamy innych domowników na konserwanty oraz sztuczne barwniki. W internecie można znaleźć wiele przepisów na pączki. Dla miłośników eksperymentów w kuchni dostępne są przepisy na pączki z różnymi, nietypowymi składnikami. Takim przepisem podzieliła się Ewa Wachowicz. Gwiazda do swoich pączków dodaje bowiem ziemniaki. Na początku podchodziłam do tego pomysłu dość sceptycznie, ale kiedy przyrządziłam takie pączki od razu zmieniłam zdanie. Pączki z ziemniakami są idealnie mięciutkie i puszyste. Szybko znikają z talerza i każdy dopytywał się o więcej.

Jak zrobić pączki z przepisu Ewy Wachowicz?

Do przygotowania ciasta na pączki będziesz potrzebować:

0,5 kg ziemniaków

0,5 kg mąki

50 g drożdży

0,5 szklanki cukru

3 jajka

125 g masła

olej do smażenia

Sposób przygotowania

Ugotowane i jeszcze ciepłe ziemniaki zmiel przez praskę. Dodaj do nich pokruszone drożdże, jajka oraz roztopione masło. Dokładnie zagnieć ciasto i pozostaw je do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość. Odrywaj kawałki ciasta i formuj z nich kuleczki. Ponownie odstaw je do wyrośnięcia, tym razem na około 15 minut. Tak przygotowane pączki smaż na głębokim i dobrze nagrzanym oleju.

