Fachowy sposób na szkodniki w ogrodzie. Naturalny trik, który rozprawi się z nimi w trymiga. Bezpieczny dla dzieci i domowych zwierząt. Sekret ogrodników

Ruszył sezon na prace ogrodowe. Co musisz wiedzieć zanim zaczniesz?

Kwiecień to idealny czas by przygotować swój ogród, balkon oraz na taras na ciepłe dni. Coraz więcej osób stawia na sadzenie wszelkiego rodzaju ziół oraz warzyw. Zanim jednak się za to zabierzesz, to pamiętaj, by odpowiednio zabezpieczyć teren przed szkodnikami. Potrafią one skutecznie zrujnować domowe uprawy, a ich pozbycie się bywa bardzo trudne. Poznaj naturalne sposoby, dzięki którym zaoszczędzisz pieniądze i swoje nerwy. Co ważne, te metody są bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i dla zwierząt domowych.

Zobacz także: Babciny sposób na bujny skrzydłokwiat. Łyżeczka tego proszku ratuje kwiat przed żółknięciem i usychaniem. Tylko patrzeć aż zakwitnie

Jak się pozbyć szkodników w ogrodzie? Te metody Ci pomogą

Jednym z najprędszych sposobów przepędzenia nieproszonych gości są rośliny wydzielające zapach, którego one nie lubią. Jednym z trików ogrodników jest na przykład naprzemienne sadzenie marchwi i cebuli. Na podobnej zasadzie działa czosnek. Większość szkodników nie lubi jego zapachu. W przypadku mszyc genialnym rozwiązaniem będzie lawenda. Odstrasza ona również komary, mrówki oraz muchy. Mszyce to zdecydowanie najczęstszy gość na naszych uprawach. Każdy, kto z nimi walczył wie, jak trudne i uciążliwe jest ich pozbycie się. Jednym z najpopularniejszych sposób na ich eliminacje jest ziemia okrzemkowa. To całkowicie naturalny i bezpieczny sposób na środowiska. Działa zarówno na mszyce, jak i na ślimaki i larwy chrząszczy. Rozsyp ją wokół sadzonek, a zadziała niczym tarcza.

Sonda Czy lubisz pracę w ogrodzie? Tak Nie