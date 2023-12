i Autor: Unsplash/ pexels

Patenty na święta

Fantastyczny sposób, by choinka nie gubiła igieł! Przydadzą Ci się monety. Ten sposób znany był w dawnych czasach. Zrób to, a choinka postoi dłużej

Co zrobić, by żywa choinka nie gubiła igieł? Scenariusz jest zawsze ten sam, kupujemy choinkę, przystrajamy ją w domu, a potem modlimy się, by nie zaczęła zbyt szybko gubić igieł. Okazuje się, że są proste sposoby na to, by bożonarodzeniowe drzewko nie obsypało się jeszcze przed świętami. To nietypowe rozwiązania, które warto znać. Zobacz, co zrobić, by żywa choinka nie gubiła igieł?