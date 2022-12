Fryzjer robi to podczas strzyżenia? Od razu uciekaj, bo pożałujesz i stracisz pieniądze. To oznaki braku profesjonalizmu

W Lidlu wystartowało wielkie czyszczenie magazynów! Sylwestrowy must have każdej polskiej rodziny za 8 zł

Nieprofesjonalne zachowania fryzjera. Na to zwróć uwagę, jeśli nie chcesz potem żałować

Chyba każda kobieta przynajmniej raz w życiu po wyjściu z salonu fryzjerskiego była niezadowolona ze swojego nowego uczesania. Prawda jest taka, że dobry fryzjer to prawdziwy skarb i czasami naprawdę ciężko go znaleźć. Czasami musi minąć sporo czasu, zanim trafimy na kogoś, kto w pełni profesjonalnie zadba o nasze włosy. Okazuje się, że brak profesjonalizmu ze strony fryzjera można zauważyć od razu po wejściu do salonu i wcale nie trzeba czekać aż zaprezentuje nam efekt swojej pracy. Istnieje kilka sygnałów ostrzegawczych w zachowaniu stylisty, które jasno wskazują, że najwyższa pora zmienić salon fryzjerski.

Sygnały ostrzegawcze u fryzjera

Można wymienić 7 nieprofesjonalnych zachowań fryzjera, które prawdopodobnie zwiastują klęskę na głowie. Jeśli nie chcesz żałować wydanych pieniędzy i móc z uśmiechem i zadowoleniem patrzeć w lustro, to koniecznie przyjrzyj się pracy fryzjera, u którego na fotelu wylądowałaś.

Zamiast wypytać Cię, jakiej fryzury oczekujesz i w jakiej długości włosów czujesz się najlepiej, od razu bierze się za strzyżenie. Dobry fryzjer najpierw przeprowadzi krótki wywiad z klientką, przeanalizuje kondycję włosów i doradzi sposób ich pielęgnacji. Nie potrafi doradzić klientce i ścina włosy mechanicznie, jak życzy sobie tego klient. Profesjonalista podpowie klientce, w jakim uczesaniu będzie jej najlepiej i czy fryzura, o której marzy, będzie jej pasować. Oszczędza na kosmetykach do włosów i korzysta z farb, szamponów i odżywek z drogerii. Nie słucha klientki. To doskonale można zauważyć, gdy prosisz o skrócenie pasm o 2 cm, a z salonu wychodzisz z włosami krótszymi o 10 cm. Nie czyści sprzętu fryzjerskiego, z którego korzysta. Brudne szafki, czy szczotki do włosów to doskonały powód, aby nie korzystać z usług tego salonu fryzjerskiego. Nachalnie namawia do zakupienia dostępnych w salonie kosmetyków. Nie zna najnowszych trendów we fryzjerstwie i używa przestarzałych metod strzyżenia czy modelowania włosów.

Sonda Czy płakałaś kiedyś po wyjściu od fryzjera lub kosmetyczki? Tak! Na szczęście nigdy Nie płakałam, ale byłam niezadowolona