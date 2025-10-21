Gdy kwitnie, w domu panuje miłość i szczęście. Jak zmotywować go do kwitnienia? Rozpuść jedną tabletkę w wodzie i podlej skrzydłokwiat, a szybko zakwitnie

Skrzydłokwiat to popularna roślina doniczkowa, która czasem kapryśnie kwitnie.

Brak kwitnienia może wynikać z błędów w pielęgnacji, np. złego stanowiska, podlewania lub braku składników odżywczych.

Można stosować domowe odżywki, by pobudzić roślinę do kwitnienia.

Ważne jest regularne dbanie o roślinę, by zapewnić jej odpowiednie warunki.

Dlaczego skrzydłokwiat nie kwitnie?

Skrzydłokwiat (Spathiphyllum) to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych w polskich domach. Choć uchodzi za roślinę niewymagającą, jego kwitnienie bywa kapryśne. Brak kwiatów może wynikać z kilku podstawowych błędów pielęgnacyjnych. Najczęstszym jest złe stanowisko. Skrzydłokwiat potrzebuje rozproszonego światła. Zbyt ciemne miejsce zahamuje kwitnienie, a bezpośrednie słońce może poparzyć liście. Problematyczne bywa też podlewanie. Roślina lubi wilgotne podłoże, ale nie znosi przelania. Najlepiej podlewać ją miękką wodą o temperaturze pokojowej. Skrzydłokwiat uwielbia również wilgotne środowisko. W sezonie grzewczym warto go zraszać lub ustawić na podstawce z wodą i kamykami. Jeśli wszystkie powyższe warunki są spełnione, przyczyną braku kwitnienia skrzydłokwiatu może być brak składników odżywczych. Wtedy warto zastosować domowe nawozy.

Domowe odżywki na kwitnienie skrzydłkokwiatu

Zamiast sięgać po sklepowe nawozy, warto wykorzystać kuchenne resztki. Sprawdzą się skórki bananów. Zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie. Pokrojone skórki można zalać wodą i odstawić na 24 godziny, a następnie podlewać roślinę raz na 2 tygodnie. Do nawożenia można wykorzystać także wodę po gotowaniu ryżu. Jest bogata w mikroelementy, działa jak delikatny nawóz. Jednak, jeśli zamierzamy użyć wody do podlewania kwiatów, nie dodajemy soli do gotowania ryżu. Inną sprawdzoną odżywką do skrzydłokwiatu jest aspiryna. Jedna tabletka rozpuszczona w litrze wody może pobudzić roślinę do wytwarzania pąków. Warto stosować raz w miesiącu. Do nawożenia skrzydłokwiatu możemy wykorzystać także fusy kawy. Poprawiają strukturę gleby i dostarczają azotu. Można je wymieszać z ziemią lub rozcieńczyć wodą do podlewania. Ostatnim sposobem na pobudzenie skrzydłokwiatu do kwitnienia jest cukier. To babcina metoda, która działa na roślinę jak energetyk. Rozpuść łyżeczkę cukru w litrze przegotowanej wody. Po ostudzeniu mikstury podlewamy roślinę, ale tylko tyle, by zwilżyć glebę.

Co robić by skrzydłokwiat kwitł jak szalony?

Oprócz wymienionych wyżej zasad pielęgnacji i nawożenia, ważne jest także regularne przycinanie zwiędłych liści i kwiatów, by roślina nie traciła energii. Warto także utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu, w którym jest skrzydłokwiat (18–24 stopni C). Trzeba także pamiętać, że skrzydłokwiat nie lubi przeciągów. Przy nawożeniu wiosną i latem stosować nawozy z przewagą fosforu.

ZOBACZ TEŻ: Zimowanie pelargonii na kilka sposobów. Tak zabezpieczysz pelargonie przed zimą