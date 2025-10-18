Skrzydłokwiat to roślina oczyszczająca powietrze, idealna do sypialni i salonu.

Domowa odżywka ze skórek banana sprawia, że skrzydłokwiat rośnie bujnie i kwitnie.

Potas i fosfor ze skórek banana to klucz do zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia.

Sprawdź, jak prosto przygotować odżywkę i zadbać o swój skrzydłokwiat!

Zmieliłam i po 2 dniach podlałam skrzydłokwiat. Rośnie jak szalony i wypuszcza kwiaty

Skrzydłokwiat to roślina, która jest szczególne cenna w domu w okresie jesienno-zimowym. Nie tylko wygląda obłędnie i wspaniale zdobi wnętrza, ale przede wszystkim jest znana ze swoich właściwości oczyszczających powietrze. Dlatego warto go postawić w sypialniach czy salonie. Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa o pięknych zielonych liściach, ale także białych kwiatach. Jednak, aby skrzydłokwiat zakwitł warto go regularnie nawozić, dostarczając niezbędnych składników odżywczych. Ja w tym celu stosuję domową odżywkę do skrzydłokwiatu, którą przygotowuję ze skórek od banana. Jest nie tylko prosta do przygotowania, tania, ale bardzo skuteczna, gdyż jest bogatym źródłem potasu i fosforu, czyli składników niezbędnych roślinie do kwitnięcia. Jak przygotowuję tę domową odżywkę do skrzydłokwiatu? Skórkę banana kroję na drobne kawałeczki lub blenduję i umieszczam w litrowym słoiku. Zalewam gorącą wodą do pełnia i odstawiam na dwa dni. Po tym czasie podlewam roślinę. Zabieg powtarzam co 2 tygodnie.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu. Co zrobić, aby zakwitł?

Pielęgnacja skrzydłokwiatu nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy przestrzegać kilku zasad dotyczących nawadniania i odpowiedniego stanowiska, aby skrzydłokwiat był zielony i kwitł. Oto one:

Postaw roślinę w miejscu niezbyt nasłonecznionym (parapety raczej odpadają). Unikaj miejsc narażonych na przeciągi, bo skrzydłokwiat ich nie lubi. Podlewaj go systematycznie - gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra.