Katarzyna Kustra
2025-10-18 7:19

Chyba każda posiadaczka skrzydłokwiatu marzy o tym, aby ten w końcu zakwitł. W tej sytuacji z pewnością pomocne będzie dostarczenie roślinie niezbędnych o kwitnienia składników odżywczych, takich jak fosfor i potas. Odkąd stosuję tę domową odżywkę do skrzydłokwiatu, ten rośnie jak szalony i wypuszcza kolejne kwiaty. Mielę, a po 2 dniach podlewam roślinę.

Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

i

Autor: Shutterstock
  • Skrzydłokwiat to roślina oczyszczająca powietrze, idealna do sypialni i salonu.
  • Domowa odżywka ze skórek banana sprawia, że skrzydłokwiat rośnie bujnie i kwitnie.
  • Potas i fosfor ze skórek banana to klucz do zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia.
  • Sprawdź, jak prosto przygotować odżywkę i zadbać o swój skrzydłokwiat!

Zmieliłam i po 2 dniach podlałam skrzydłokwiat. Rośnie jak szalony i wypuszcza kwiaty

Skrzydłokwiat to roślina, która jest szczególne cenna w domu w okresie jesienno-zimowym. Nie tylko wygląda obłędnie i wspaniale zdobi wnętrza, ale przede wszystkim jest znana ze swoich właściwości oczyszczających powietrze. Dlatego warto go postawić w sypialniach czy salonie. Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa o pięknych zielonych liściach, ale także białych kwiatach. Jednak, aby skrzydłokwiat zakwitł warto go regularnie nawozić, dostarczając niezbędnych składników odżywczych. Ja w tym celu stosuję domową odżywkę do skrzydłokwiatu, którą przygotowuję ze skórek od banana. Jest nie tylko prosta do przygotowania, tania, ale bardzo skuteczna, gdyż jest bogatym źródłem potasu i fosforu, czyli składników niezbędnych roślinie do kwitnięcia. Jak przygotowuję tę domową odżywkę do skrzydłokwiatu? Skórkę banana kroję na drobne kawałeczki lub blenduję i umieszczam w litrowym słoiku. Zalewam gorącą wodą do pełnia i odstawiam na dwa dni. Po tym czasie podlewam roślinę. Zabieg powtarzam co 2 tygodnie. 

Pielęgnacja skrzydłokwiatu. Co zrobić, aby zakwitł?

Pielęgnacja skrzydłokwiatu nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy przestrzegać kilku zasad dotyczących nawadniania i odpowiedniego stanowiska, aby skrzydłokwiat był zielony i kwitł. Oto one:

  1. Postaw roślinę w miejscu niezbyt nasłonecznionym (parapety raczej odpadają).
  2. Unikaj miejsc narażonych na przeciągi, bo skrzydłokwiat ich nie lubi.
  3. Podlewaj go systematycznie - gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra.

