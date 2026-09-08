Gdzie trzymać jabłka? Ten błąd sprawia, że inne owoce psują się szybciej

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-08 7:26

Kupujesz jabłka na zapas i wrzucasz je do jednej misy z innymi owocami? To powszechny błąd, który może skrócić świeżość twoich zapasów. Wydzielany przez te jesienne owoce etylen działa jak przyspieszacz dojrzewania. Zobacz, jak właściwie przechowywać jabłka, aby cieszyć się ich smakiem znacznie dłużej.

Kosz z czerwonymi jabłkami na trawie w sadzie. O zasadach przechowywania owoców przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images
  • Złe przechowywanie jabłek może drastycznie przyspieszyć proces psucia się innych warzyw i owoców w twojej kuchni.
  • Mieszanie różnych rodzajów owoców w jednej przestrzeni to krótka droga do utraty ich świeżości.
  • Jeśli robisz duże zapasy, kluczowe jest znalezienie chłodnego miejsca z optymalną cyrkulacją powietrza.
  • Wystarczy drobna zmiana przyzwyczajeń, by zatrzymać lawinowe psucie się całych skrzynek ze zbiorami.

Eksperci ostrzegają przed kładzeniem jabłek w bliskim sąsiedztwie gatunków wrażliwych na działanie etylenu. Na liście zagrożonych szybszym gniciem znajdują się banany, dojrzałe awokado, soczyste brzoskwinie, gruszki oraz pomidory. Wspólna misa z owocami to gwarancja błyskawicznego przejrzewania tych delikatnych produktów. Oczywiście nie musisz budować specjalnych spiżarni dla każdego owocu osobno, wystarczy jedynie zachować rozsądny dystans na kuchennym blacie i kontrolować stan swoich zapasów.

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Jak przedłużyć świeżość jabłek i gdzie je przechowywać?

Dla hurtowych ilości jabłek najrozsądniejszym wyborem będzie suche i chłodne pomieszczenie, a w skrajnych przypadkach nawet półka w chłodziarce. Niezwykle ważne jest to, aby zbiory miały swobodny dostęp do powietrza, co wyklucza trzymanie ich w zamykanych na głucho pojemnikach sprzyjających kondensacji wody. Dobrą praktyką jest systematyczny przegląd owoców, ponieważ jedna zgniła sztuka potrafi zainfekować całą resztę skrzynki w mgnieniu oka, dlatego uszkodzone egzemplarze trzeba natychmiast wyrzucać.

Kiedy przynosisz do domu jesienne plony, nie kładź ich bez zastanowienia obok reszty kuchennych zapasów. Drobna modyfikacja nawyków w organizowaniu przestrzeni sprawi, że jabłka pozostaną twarde, chrupiące i pełne smaku przez wiele długich tygodni.

Trawy ozdobne w donicach
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