Gdzie trzymać jabłka? Ten błąd sprawia, że inne owoce psują się szybciej

Złe przechowywanie jabłek może drastycznie przyspieszyć proces psucia się innych warzyw i owoców w twojej kuchni.

Mieszanie różnych rodzajów owoców w jednej przestrzeni to krótka droga do utraty ich świeżości.

Jeśli robisz duże zapasy, kluczowe jest znalezienie chłodnego miejsca z optymalną cyrkulacją powietrza.

Wystarczy drobna zmiana przyzwyczajeń, by zatrzymać lawinowe psucie się całych skrzynek ze zbiorami.

Eksperci ostrzegają przed kładzeniem jabłek w bliskim sąsiedztwie gatunków wrażliwych na działanie etylenu. Na liście zagrożonych szybszym gniciem znajdują się banany, dojrzałe awokado, soczyste brzoskwinie, gruszki oraz pomidory. Wspólna misa z owocami to gwarancja błyskawicznego przejrzewania tych delikatnych produktów. Oczywiście nie musisz budować specjalnych spiżarni dla każdego owocu osobno, wystarczy jedynie zachować rozsądny dystans na kuchennym blacie i kontrolować stan swoich zapasów.

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Jak przedłużyć świeżość jabłek i gdzie je przechowywać?

Dla hurtowych ilości jabłek najrozsądniejszym wyborem będzie suche i chłodne pomieszczenie, a w skrajnych przypadkach nawet półka w chłodziarce. Niezwykle ważne jest to, aby zbiory miały swobodny dostęp do powietrza, co wyklucza trzymanie ich w zamykanych na głucho pojemnikach sprzyjających kondensacji wody. Dobrą praktyką jest systematyczny przegląd owoców, ponieważ jedna zgniła sztuka potrafi zainfekować całą resztę skrzynki w mgnieniu oka, dlatego uszkodzone egzemplarze trzeba natychmiast wyrzucać.

Kiedy przynosisz do domu jesienne plony, nie kładź ich bez zastanowienia obok reszty kuchennych zapasów. Drobna modyfikacja nawyków w organizowaniu przestrzeni sprawi, że jabłka pozostaną twarde, chrupiące i pełne smaku przez wiele długich tygodni.