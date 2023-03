Sprawdzone sposoby na to, by kwiaty w wazonie długo stały. Tulipany, róże, goździki i inne rośliny będą jak świeżo zerwane

TikTok to prawdziwa kopalnie wszelkiego rodzaju trików i sposobów na ułatwienie sobie życia. Jedna z tiktokerek, Carolina McCauley podzieliła się ze swoimi widzami sposobem na pranie ręczników. W ten sposób pozostają one puszyste i miękkie. To rewelacyjny patent, które gospodynie domowe znają już od lat. Wszystko czego potrzebujesz znajdziesz w kuchni. Aby w prosty sposób zmiękczyć ręczniki wystarczy, że do prania dodasz ocet.

Zmiękczanie ręczników. Prosty sposób, by były mięciutkie

Ocet o jego właściwości przydatne w domowych obowiązkach znane są od pokoleń. Nie ma chyba takiej rzeczy, której ocet by nie doczyścił. Jak się okazuje posiada on również właściwości zmiękczające. Aby Twoje ręczniki były miękkie zamiast płynu do płukania dodaj do pralki ocet. Efekt będzie jeszcze bardziej spektakularny jeżeli dosypiesz również pół szklanki sody oczyszczonej. Pamiętaj jednak, że posiada ona właściwości wybielające i sposób ten sprawdzi się jedynie w przypadki jasnych tkanin. Kolejną ważną rzeczą jest, by nie przeładowywać bębna w pralce. Niech pranie ma miejsce na wirowanie, dzięki czemu nie będzie ono zbite.

